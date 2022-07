CHAN 2023 (Q): le Bénin pour la remontada, le programme des matchs retour du 1er tour

La manche retour du premier tour éliminatoire du CHAN Algérie 2023 démarre ce vendredi avec les rencontres dans les zones Ouest A, Ouest B, Centre-Est et Australe. A l’issue des matchs qui prendront fin dimanche, on connaîtra les 12 équipes qualifiées pour le second tour.

Après la phase aller, place aux matchs retour du premier tour des qualifications du CHAN Algérie 2023. Les rencontres débutent ce vendredi dans quatre des six zones en compétition. Ils prendront fin dimanche, date à laquelle on connaîtra les douze équipes qualifiées au deuxième tour du tournoi.

Malmené par le Ghana (0-4) à Cape Coast, le Bénin reçoit les Black Stars à Cotonou. Dos au mur, les Écureuils doivent espérer un miracle pour retrouver le second tour des phases qualificatives. Large vainqueur du Liberia (4-0), le Sénégal a de son côté fait le plus gros du travail avant la réception des Lones Stars à Dakar. Les Lions de la Téranga n’ont plus besoin qu’un nul ou d’une défaite avec moins de quatre but de différence pour passer au prochain tour.

La Guinée-Bissau reçoit la Gambie, qui l’avait dominée (0-1) à l’aller, et le Cap-Vert va essayer de faire, à domicile, son retard de deux buts (0-2, il y a une semaine) aux dépens de la Sierra Leone. Tout reste ouvert entre l’Ethiopie et le Soudan qui s’étaient séparés sur un nul (0-0) lors de la manche aller. Si les soudanais peuvent compter sur le soutien du public (c’est le Soudan qui reçoit), ce sera tout de même une autre paire de manche que d’aller chercher la qualification face aux vigoureux Antilopes.

Enfin, la Tanzanie, malgré son succès (1-0), il y a une semaine, doit se méfier de la Somalie qu’elle reçoit pour la manche retour. Idem pour le Burundi, qui rend visite à Djibouti après l’avoir battu (1-0) à domicile.

PROGRAMME (29-31 JUILLET)

Zone Ouest A

Sénégal-Liberia (3-0)

Cap-Vert-Sierra Leone (0-2)

Guinée-Bissau – Gambie (1-0)

Zone Ouest B

Bénin-Ghana (0-3)

Zone Centre

Soudan du Sud-Ethiopie (0-0)

Tanzanie-Somalie (1-0)

Djibouti-Burundi (1-2)

Zone Australe

Angola-Maurice (2-0)

Afrique du Sud-Comores (1-0)

Eswatini-Botswana (0-0)

Madagascar-Seychelles (1-0)

Zimbabwe (disqualifié)-Malawi

Zambie-Mozambique (0-0)