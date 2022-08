CHAN 2023 (Q): la date de la double confrontation Togo-Niger connue

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la date de la double confrontation entre le Togo et le Niger, comptant pour le second tour qualificatif du CHAN 2023 qui aura lieu en Algérie.

Après le premier tour, place au second tour des préliminaires du CHAN 2023. Une dernière étape à l’issue de laquelle les vainqueurs seront directement qualifiés pour la phase finale qui se tiendra du 13 janvier au 4 février en Algérie. Organisatrice de ce tournoi réservé uniquement aux joueurs évoluant dans un club de leur pays, la CAF a dévoilé les dates des rencontres de cette ultime phase.

Exempté du premier tour tout comme son adversaire dans la zone ouest B,, le Togo affrontera le Niger, le dimanche 28 août au Stade de Kégué à 16 heures GMT, pour le compte de la rencontre aller. Selon le programme officialisé par la CAF ce vendredi, le match retour aura lieu le samedi 3 septembre à 14 heures, heure locale soit 13 Heures GMT au Stade de l’Amitié de Cotonou (Bénin), le Niger n’ayant pas de stade homologué.

Victorieux du Bénin, le Ghana va de son côté se mesurer au Nigéria alors que la Côte d’ivoire et le Burkina Faso croiseront les crampons pour l’un des trois billets qualificatifs dans cette zone ouest B. A noter que pour ce championnat d’Afrique des nations, 18 équipes prendront part à la phase finale, une grande première, avec trois groupes de quatre et deux groupes de trois. La Libye et le Maroc sont qualifiés d’office. L’Algérie est pays-hôte, tandis que l’Egypte et la Tunisie ne se sont pas inscrites pour ces éliminatoires.