CHAN 2023 (Q): Ghana-Bénin, Liberia-Sénégal, le programme du premier tour aller

Les éliminatoires du CHAN Algérie 2023 démarrent ce vendredi avec les rencontres du premier tour aller. Découvrez le programme complet de cette première phase.

Tournoi réservé aux joueurs qui évoluent dans un club de leur pays, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) aura lieu du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie. 18 équipes qualifiées à l’issue des phases éliminatoires vont prendre part à cette compétition. Des phases qualificatives qui démarrent ce vendredi avec les rencontres du premier tour aller.

Deux matchs auront lieu ce jour avec les Comores qui reçoivent l’Afrique du Sud et l’Ethiopie qui accueille le Soudan du Sud. Samedi, la Gambie va lancer sa campagne face à la Guinée Bissau, alors que l’Eswatini tentera de prendre une bonne option pour le second tour face au Botswana.

Locataire de la zone ouest B, le Benin entre en scène dimanche avec un choc des titans contre le Ghana. D’autres rencontres sont également prévues au cours de cette journée dont Mozambique vs Zambie ou encore Liberia vs Sénégal.

Une double rencontre amicale face au Congo

Encadrés par le sélectionneur national des seniors, Moussa Latoundji, les Écureuils locaux vont tenter de faire bonne impression dans ce premier tour éliminatoire contre les Black Stars. En cas de victoire, les Béninois hériteront du Nigéria au prochain tour.

Une mission pas impossible pour la team béninoise qui met déjà les bouchées doubles pour être prête pour ce choc. Le groupe qui est en stage de préparation à Cotonou a déjà livré deux rencontres amicales face au Congo, avec une victoire (1-0) et une défaite (0-1) contre les Diables Rouges. Pour rappel, le match aller des éliminatoires aura lieu dans la période du 22 au 24 Juillet et le match retour une semaine plus tard (29-31 juillet.).

A noter que pour cette édition, 18 équipes participeront au prochain tournoi final qui se déroulera en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Ce qui signifie que les trois premiers de chaque zone valideront leur billet pour le voyage en terre algérienne. La précédente édition avait eu lieu en janvier/février 2021 au Cameroun et avait vu le Maroc sacré champion.

Le programme du premier tour aller des éliminatoires du CHAN 2023

Vendredi 22 juillet

Comores – Afrique du Sud

Ethiopie – Soudan du Sud

Samedi 23 juillet

Malawi – Zimbabwe

Seychelles – Madagascar

Somalie – Tanzanie

Botswana – Eswatini

Gambie – Guinée Bissau

Dimanche 24 juillet

Burundi – Djibouti

Ile Maurice – Angola

Mozambique – Zambie

Ghana – Bénin

Liberia – Sénégal

Sierra Leone – Cap-Vert