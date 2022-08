CHAN 2023 (Q): battu par le Togo à Lomé, le Niger accuse les autorités sanitaires

Le Niger accuse les autorités togolaises d’avoir précipité sa défaite, alors que les Menas locaux se sont inclinés face aux Eperviers A’ à Lomé (0-1), en phase qualificative du CHAN 2023, dimanche.

En course pour la phase finale du CHAN 2023, le Niger a été battu par le Togo (0-1), dimanche, en match aller du second tour préliminaire. Une défaite qui compromet les chances de qualification des Menas qui vont devoir l’emporter par deux buts d’écart au match retour pour se qualifier.

Un revers qui fait surtout grincer des dents du côté du staff technique nigérien qui y voit la main des autorités sanitaires dans cette défaite de ses poulains. En effet, 8 joueurs et l’adjoint Hassane Idé Barkire ont été testés positifs au Covid-19 et non pu être alignés. Des tests positifs contestés par le camp nigérien qui a porté de graves accusations contre les autorités sanitaires togolaises.

«Ça a été fait sciemment. C’est des joueurs qui ont été ciblés. Mais je ne dis pas que c’est ça qui nous a fait perdre. Je suis venu avec 25 joueurs, je pouvais gagner avec d’autres. Je pense que c’est dommage. Ce n’est pas l’équipe togolaise mais les dirigeants qui ont manipulé pour nous mettre dans cette situation… On passe 3 heures à l’aéroport pour des questions de Covid alors qu’on est enregistrés avec nos pass vaccinaux. On a rempli ces conditions et on vient nous réveiller nuitamment comme quoi il y a des joueurs à aller confiner !», a pesté le sélectionneur national du mena local, Harouna Doulla, en conférence de presse d’après-match.

Sans pour autant aller battre le Togo, samedi prochain, à Cotonou au Bénin, au match retour, avec les mêmes armes, le technicien nigérien a promis rendre aux Eperviers locaux la monnaie de leur pièce.

«Il faut vraiment qu’on arrête de nous embêter avec le Covid pour venir déstabiliser ces jeunes. Il y a 8 de mes joueurs qui sont restés, dont 4 titulaires qui devaient démarrer ce match. Mais ils joueront à Cotonou inchallah. Je vous dis, moi je suis rancunier, oui le pardon ça existe en islam, mais on rendra le coup à Cotonou, je vous préviens», a conclu le Nigérien. Vivement donc le jour J.

