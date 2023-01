CHAN 2023: « on est prêt pour atteindre la finale », Bougherra avant Algérie-Niger

Le sélectionneur de l’équipe locale d’Algérie, Madjid Bougherra, était ce lundi en conférence de presse. Et le technicien a évoqué la demi-finale du CHAN 2023 contre le Niger, mardi.

Les demi-finales du CHAN 2023 s’ouvrent ce mardi avec un choc entre l’Algérie et le Niger. Un match décisif pour deux équipes en quête de leur premier sacre dans cette compétition. Les Fennecs locaux ont difficilement battu la Côte d’Ivoire (1-0) en quart de finale, tandis que le Mena a dicté sa loi au Ghana (2-0).

A 24 heures de cette rencontre qu s’annonce explosive, le sélectionneur algérien a animé une conférence de presse dans les locaux du stade Miloud Hadefi à Oran. Le technicien a évoqué ce duel contre la sélection nigérienne qui va disputer sa première demi-finale dans ce tournoi. Et pour l’ancien défenseur central, cette rencontre sera tout sauf facile pour sa troupe.

« Nous sommes à une marche de la finale. On y est presque. Il ne reste plus qu’une marche pour essayer d’y aller au bout. On sait de quoi s’attendre. On a joué le Niger en amical, c’était serré. Une équipe du Niger avec de l’expérience, solidaire, agressif, il y a du gabarit, mais aussi, ses joueurs sont bons sur le jeu aérien », a fait savoir Bougherra.

« On va tout faire pour ne pas encaisser de buts »

Invaincu depuis le début du tournoi avec zéro but encaissé en quatre sorties, l’Algérie veut poursuivre sur ce dynamisme face à une équipe qui garde également ses cages inviolées jusqu’ici. « On va tout faire pour ne pas encaisser de buts. Le Niger n’a pas encaissé de buts. On fera tout pour rester sur cette série et ne pas encaisser de buts, mais d’en marquer derrière pour augmenter nos chances de passer en finale », s’est-il prononcé sur ce sujet.

Madjid Bougherra a enfin réagi aux cas de ses cadres Ahmed Kendouci et Karim Aribi, autorisés par la CAF à poursuivre le tournoi avec leur sélection malgré leur nouveau statut d’internationaux. « C’est très bien que la CAF a décidé. Un joueur qui débute en tant que local, c’est normal qu’il continue. Ça donne de la valeur à ce que le joueur soit là (ndlr : Kendouci). C’est le but du CHAN à ce que le joueur s’affirme et arrive à s’expatrier. Pareil pour Aribi. En tous cas, ces deux-là sont contents, nous en sommes aussi », a-t-il conclu.