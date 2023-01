CHAN 2023: « nous donnerons tout pour honorer le foot libyen », Corentin Martin prévient l’Algérie

Le sélectionneur de la Libye, Corentin Martins, a dévoilé l’ambition de son équipe avant le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui s’ouvre ce vendredi.

Corentin Martins était jeudi en conférence de presse. Le sélectionneur national de l’équipe A’ de la Libye a évoqué le match face à l’Algérie ce vendredi, en ouverture du CHAN 2023 (13 janvier-4 février). La partie débutera à 19h00 GMT au stade Nelson Mandela d’Alger, premier choc du Groupe A composé aussi de l’Éthiopie et du Mozambique.

« Nous connaissons l’équipe nationale algérienne et nous montrerons notre potentiel lors du derby (nord-africain). Nous avons l’honneur de disputer le premier match contre l’Algérie, pays organisateur, et d’être présents lors de la cérémonie d’ouverture. », a déclaré le sélectionneur de la Libye, rapporté par CAFonline.

« Nous n’avons pas eu de chance avec le tirage au sort qui nous a mis dans le même groupe que les hôtes algériens. C’est un match de derby difficile qui nous attend. Donc nous ferons tout notre possible pour obtenir un résultat positif. Nous montrerons également tout notre potentiel d’autant plus que nous avons travaillé pour obtenir le meilleur résultat possible. », a poursuivi Martins.

« Nos préparatifs se sont bien déroulés. Nous avons joué deux matches amicaux et les avons perdus tous les deux, mais les matches amicaux et officiels sont différents. Nous jouerons contre l’Algérie devant 40 000 spectateurs. Personnellement, j’ai eu l’occasion d’assister à des matchs similaires. Contrairement aux joueurs, nous devons saisir l’opportunité pour que le résultat soit en ligne avec nos objectifs. », a confié l’ancien international français.

« J’ai essayé de nommer les meilleurs joueurs et les plus importants d’entre eux en termes de préparation pour ce tournoi. Le CHAN est un excellent tournoi que nous avons gagné en 2014. Nous souhaitons plein succès à l’Algérie, pays organisateur, pour la réussite de cette édition. Le match d’ouverture est toujours difficile, mais nous donnerons tout pour honorer le football libyen », a conclu Martins. La concurrence est donc prévenue!