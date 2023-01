CHAN 2023: « notre objectif est d’atteindre les demi-finales », Pape Thiaw avant Sénégal-Mauritanie

Le sélectionneur de l’équipe locale du Sénégal, Pape Thiaw, a assuré que ses hommes sont déterminés à atteindre les demi-finales du CHAN 2023, alors que les Lions de la Téranga affrontent la Mauritanie ce vendredi en quart de finale.

Après quelques jours de pause, le CHAN 2023 reprend ses droits de cité. Ce vendredi s’ouvrent les quarts de finale du tournoi. En affiche, un duel entre le Sénégal et la Mauritanie. Sortis premiers du groupe B, les Lions de la Téranga restent sur deux victoires et un nul en trois sorties. Un stat qui les place favoris devant les Mourabitounes qui n’ont enregistré qu’une seule victoire dans cette compétition.

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, a évoqué ce match, décisif pour les deux équipes. Et le technicien estime que la partie « ne sera facile mais nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout de la compétition. Les joueurs sont conscients de l’enjeu de ce match. Ils sont plus que déterminés, parce qu’arrivés à ce stade, nous avons vraiment envie de continuer l’aventure. Nous devons gagner contre la Mauritanie. », dit Pape Thiaw à l’APS.

L’entraîneur a par ailleurs loué les qualités de l’équipe adverse qui a battu le Mali (1-0) en phase de groupe. Pour lui, ce serait une grosse erreur pour ses hommes de sous-estimer les Mourabitounes. Cependant il reste confiant en la capacité des Sénégalais à atteindre les objectifs fixés, ceux d’atteindre le dernier carré du tournoi.

« Nous avons bien préparé ce match sur les plans physiques et tactiques et à faire fasse à la pression. Nous y sommes parvenus grâce aux efforts du staff technique », ajoutant « Nous œuvrons à atteindre l’ultime stade de cette compétition, nous jouerons pour gagner comme à chaque fois et ce prochain match sera ouvert à tous les scénarios ». « Notre objectif, c’est de passer ce tour et atteindre encore les demi-finales« , a-t-il fait savoir.

Pour rappel, le match Sénégal-Mauritanie est prévu à Annaba stadium à partir de 20 heures (GMT+1).