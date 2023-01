CHAN 2023-Niger: Harouna Doula n’a pas peur de l’Algérie

Le sélectionneur du Niger, Harouna Doula, sait comment faire pour venir à bout de l’Algérie, alors que le Mena défie les Fennecs ce mardi en demi-finale du CHAN 2023.

Le Niger joue ce mardi sa qualification pour la finale du CHAN 2023. Le Mena a validé son ticket pour le dernier carré après son exploit face au Ghana (2-0) en quart de finale. Une première pour la sélection nigérienne qui n’entend pas s’arrêter en si bon chemin avec des joueurs qui rêvent d’atteindre la finale.

Mais pour y parvenir, il faudrait d’abord battre l’Algérie. Hôtes du tournoi, les Fennecs sont considérés comme les grands favoris pour le sacre tant convoité. Les Renards du désert restent sur une série de quatre victoires consécutives avec zéro but encaissé. Leur dernière victime a été la Côte d’Ivoire qu’ils ont éjectés en quart de finale même si la tâche à été éprouvante pour les hommes de Madjid Bougherra.

Des stats qui ne font cependant pas peur au sélectionneur du Niger qui voit les siens venir à bout de ce colosse. En conférence de presse d’avant-match ce lundi, Harouna Doula a assuré que les siens ne s’arrêteront pas aux portes de la finale. Et pour y arriver, le coach de 57 ans a sa botte secrète.

« Nous devons continuer à jouer le plus simplement possible pour gagner et espérer jouer une finale. Nous avons certains similitudes avec l’Algérie, nous n’avons pas encaissé de buts. Nous allons amélioré certains aspects et éviter de commettre la moindre erreur » , a t’il déclaré. Et d’ajouter : « L’équipe algérienne est très joueuse, contrairement à ce que j’entends elle se crée beaucoup d’occasions ».

Harouna Doula s’est également prononcé sur le public du stade Miloud Hadefi qui sera certainement pour la cause des Renards du désert. Une pression supplémentaire sur les épaules des Nigériens, mais le sélectionneur espère « qu’une partie du public va encourager le Niger« .

« Nous avons conquis ces supporters lors de notre présence à Oran. Je connais très bien le public algérien et maghrébin en général. J’ai joué contre l’USMA avec un club dans leur mythique petit stade situé à proximité de la mer. Les fans faisaient beaucoup de bruits », s’est il remémoré. Pour rappel, le match Algérie-Niger est prévu ce mardi, à partir de 17 heures (GMT+1).