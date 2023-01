CHAN 2023: Mohamed Bazoum célèbre la qualification du Niger en demi-finale (vidéo)

Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a conversé avec les joueurs du Mena, après leur qualification en demi-finale du CHAN 2023, tombeurs du Ghana (2-0) en quart.

Pour la première fois de son histoire, le Niger va disputer les demi-finales du championnat d’Afrique des nations. Le Mena s’est qualifié pour le dernier carré de la compétition après son exploit face au Ghana, samedi. Opposés en effet aux Black Galaxies dans un match comptant pour les quarts de finales, les Nigériens l’ont emporté sur le score de 2-0.

Réalistes avec un jeu basé sur des contre attaques éclairs, les hommes d’Harouna Doulou ont punis leurs adversaires sur des buts de Konadu Yiadom (contre son camp) et Boubacar Hainikoye.

Un grand exploit du Mena célébré par tout le peuple nigérien, à commencer par son président. Sur les réseaux sociaux, Mohamed Bazoum a partagé sa joie avec les joueurs. Le numéro 1 nigérien a d’ailleurs échangé avec les siens où il leur a adressé les félicitations de tout le peuple, fier de leur exploit.

« Formidable performance du Mena qui se qualifie avec panache pour les demi-finales face au Ghana. Parcours exceptionnel plein d’envie et de combativité en attendant la confrontation avec le pays hôte. Bravo aux joueurs, au coach, au staff technique et aux nombreux supporters. », a twitté Bazoum.

Niger-Algérie en demi-finale

Le Niger défiera l’Algérie le mardi 31 janvier prochain et à 16H GMT au Milouf Hadefi Olympic Stadium. Invaincus depuis le début de la compétition, les Fennecs ont éliminé la Côte d’Ivoire en quarts de finale (1-0) et n’ont jusqu’ici encaissé le moindre but.