CHAN 2023: Mali, Cameroun, Congo, le programme de ce lundi

Découvrez les matchs au programme ce lundi, comptant pour la première journée des phases de groupe du CHAN 2023.

Après les groupes A, B et C, c’est autour des poules D et C de faire leur entrée dans cette phase finale du CHAN 2023. Un tournoi réservé aux joueurs africains évoluant dans un club de leur pays respectif. Vice-champion en titre, le Mali va se mesurer à l’Angola. La rencontre est prévue au stade olympique d’Oran Miloud Hadef, à partir de 17 heures (GMT+1).

Finalistes malheureux des éditions 2016 et 2020, les Aigles partent largement favoris face aux Palancas Negras qui rêvent d’atteindre le second tour du tournoi. La Mauritanie, troisième dans le groupe D composé de 3 équipes, est exemptée de cette première journée.

La deuxième rencontre, prévue à 19h GMT, mettra aux prises le Cameroun et le Congo. Une affiche quasi-équilibrée, même si les Lions A’ sont légèrement favoris. En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur Alioum Saidou a assuré que les siens sont venus à ce tournoi pour arracher le titre.

«Nous sommes déterminés à tout faire pour décrocher ce titre continental», a-t-il indiqué. «Chaque rencontre pour nous est une finale. Nous avons un bon groupe. Et nous avons bien préparé ce rendez-vous depuis un mois. Nous avons disputé des matchs amicaux pour tester nos plans quels que soient les résultats», a confié le coach camerounais.

Le programme du lundi 16 février :

Groupe D:

Mali- Angola, 16h GMT

Exempt: Mauritanie

Groupe E:

Cameroun – Congo, 19h GMT

Exempt: Niger.