CHAN 2023: l’Ouganda s’offre le Sénégal et prend la tête du groupe B

La deuxième journée du CHAN 2023 se poursuivait ce mercredi soir, avec la deuxième affiche du groupe B. Et c’est l’Ouganda qui a créé la surprise en disposant du Sénégal sur la petite des marges (1-0). Les Ougandais prennent ainsi la tête de cette poule devant les Sénégalais.

C’est pourtant le Sénégal qui se procurait les meilleures occasions, d’entrée dans la rencontre. Cheikh Diouf envoyait une tête sur la barre adverse, avant que les Lions de la Teranga locaux ne voient un coup-franc en pleine surface repoussé sur la ligne. Mais la plus grosse occasion de cette première période de domination des Lions était ce penalty obtenu par Moussa Ndiaye, mais manqué, malheureusement, par Cheikh Sidibé qui butait sur le gardien adverse.

Et à force de se montrer maladroit, le Sénégal se faisait punir derrière. Suite à un corner mal repoussé, Milton Karisa ouvrait le score pour les Cranes sur un tir dévié à bout portant (0-1, 33e). Sonnés, les Lions ne montraient plus grand-chose dans ce premier acte. Au retour des vestiaires, les Cranes aurait pu doubler la mise, mais leur penalty obtenu a été annulé par la VAR. Dans la suite de la rencontre, plus aucune des deux équipes ne parvenait à trouver la faille et les Sénégalais terminaient même le match à 10, après l’expulsion de Libasse Ngom (82e).

Le duel s’achevait donc sur cette courte victoire de l’Ouganda, véritable sensation de ce CHAN, qui vire en tête du groupe B avec 4 points devant le Sénégal (3 pts). Lors de la prochaine journée, les Cranes tenteront de valider leur billet pour le tour suivant contre la Côte d’Ivoire, tandis que le Sénégal ira chercher son ticket contre la RDC.