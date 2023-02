CHAN 2023: les Barea savourent leur 3è place pour leur première participation

Le milieu de terrain malgache Andriamirado Aro Hasina est en admiration après avoir reçu le prix de l’homme du match du Championnat d’Afrique des Nations 2023 après la victoire 1-0 de son équipe sur le Niger lors des éliminatoires pour la troisième place vendredi au stade Miloud Hadefi d’Oran.

Hasina, connue sous le nom de Dax, a été exceptionnelle vendredi soir alors que les Barea ont remporté le bronze pour leur première apparition au championnat continental. « Je suis très excité par ce prix. Je salue mes coéquipiers pour tout le travail qu’ils ont accompli non seulement aujourd’hui mais tout au long du tournoi. Nous avons rendu notre pays fier et nous tenons à remercier tous ceux qui sont à l’origine de ce succès », a déclaré Dax aux médias lors de la conférence de presse d’après-match.

Pour Dax et ses coéquipiers, cet exploit historique leur a valu un appel téléphonique direct du président malgache Andry Rajoelina qui s’est adressé à l’équipe après le coup de sifflet pour les remercier de faire la fierté de Madagascar.

Dax était visiblement excité après l’appel téléphonique et a presque perdu sa voix: « Cela signifie tellement pour nous en tant que joueurs et nous sommes très heureux d’avoir rendu notre pays fier. C’est un grand jour à Madagascar. Nous avons rendu nos fans fiers et nous continuerons à travailler dur. »

Madagascar a marqué neuf buts en cinq matchs pour trois encaissés lors de son parcours dans cette compétition continentale à 18 équipes organisée pour les joueurs qui évoluent dans un club de leur championnat national, même si la CAF a accordé une dérogation aux joueurs qui ont signé dans un championnat étranger au cours du tournoi.