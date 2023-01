CHAN 2023: les affiches et le programme des quarts de finale

Le Niger a décroché ce mardi soir, le dernier ticket qualificatif pour les quarts de finale du CHAN 2023. Découvrez les affiches et le programme de la première phase à élimination directe de la compétition.

La phase de groupe du CHAN 2023 s’achevait ce mardi soir, avec le dernier match de la poule E. Un seul ticket était disponible pour les quarts de finale dans ce groupe, et c’est finalement le Niger qui l’a décroché après sa courte mais précieuse victoire (1-0) contre le Cameroun. Sur un coup franc dévié, Badamassi inscrivait l’unique but de la rencontre, pour envoyer les siens au tour suivant. Avec cette dernière qualification, on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale.

La première opposition de ce tour mettra l’Algérie aux prises avec la Côte d’Ivoire le 27 janvier prochain, à 17h (GMT+1), au Stade Nelson Mandela de Baraki. C’est évidemment le choc de ces quarts de finale entre deux favoris pour la victoire finale. Devant le public, les Algériens, qui ont remporté tous leurs matches de poules sur le score de 1-0, auront évidemment un petit avantage dans ce duel. Mais ils devront toutefois faire attention aux Ivoiriens qui montent en puissance dans la compétition.

La deuxième affiche des quarts de finale, opposera, toujours le 27 janvier, le Sénégal et la Mauritanie. Une rencontre qui se déroulera à 20h (GM+1) à Annaba. De retour au CHAN après 12 ans d’absence, les Lions sortent d’une phase de groupes convaincante avec en point d’orgue un retentissant 3-0 contre la RD Congo lors de la dernière journée. En face, la Mauritanie qui va disputer ce tour pour la première fois de son histoire, fera certainement tout pour que l’aventure ne s’arrête pas là.

Les deux dernières rencontres de cette première phase à élimination directe du CHAN 2023 se dérouleront le samedi 28 janvier. La première verra s’affronter Madagascar et le Mozambique à Constantine (17h, GMT+1). Ces deux sélections atteignent ce niveau pour la première fois, et veulent sans doute aller plus loin. Enfin, la deuxième affiche de ce samedi opposera le Niger au Ghana à Oran (20h, GMT+1). Deux équipes qui joueront crânement leur chance pour atteindre le dernier carré.

Le tableau final du CHAN 2023