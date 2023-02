Le Sénégal remporte le CHAN 2023 face à l’Algérie aux tirs au but

Le Sénégal a triomphé de l’Algérie aux tirs au but (0-0, 5-4 tab), ce samedi en finale, pour remporter le trophée du CHAN 2023.

Après plusieurs semaines de compétition, marquées par des matchs disputés, parfois spectaculaires, le Championnat d’Afrique des nations 2023 a livré son verdict ce samedi soir avec la finale. Et c’est le Sénégal qui, au bout de la nuit, a remporté le trophée après sa victoire aux tirs au but contre l’Algérie (0-0, 5-4 tab), pays hôte. La bande au sélectionneur Pape Thiaw succède ainsi au Maroc, vainqueur des deux dernières éditions et qui a déclaré forfait pour ce tournoi à cause des tension diplomatiques avec son voisin.

Sans surprise, l’Algérie mettait le pied sur le ballon dès l’entame sans pour autant se montrer dangereuse. Un frisson parcourait d’ailleurs l’équipe locale et le stade lorsqu’Abdellaoui manqua de marquer contre son propre camp. Au fil des minutes, les Fennecs locaux tombaient dans une possession stérile et les deux équipes ne parvenaient pas à tirer parti des coups francs.

Dans la seconde mi-temps, une tête dangereuse de Mahious manqua le cadre, mais le match était de nouveau insipide et les deux équipes se neutralisaient. Moussa Ndiaye ne parvenait pas à profiter des erreurs de l’équipe locale pour ouvrir le score. Toujours à égalité (0-0) après les 90è minutes réglementaires, algériens et sénégalais devaient passer par les prolongations. Là encore, aucune des deux équipes n’arrivaient à trouver la faille, malgré des occasions des deux côtés, et il fallait passer par la fatidique séance des tirs au but.

Alors que l’échec du troisième tireur sénégalais, Cheikhou Ndiaye, qui a envoyé son coup sur la transversale, mettait les Lions locaux dans une situation délicate, Mahious, le meilleur buteur du CHAN et dernier tireur algérien, a raté la balle de match. Ensuite, Kendouci a touché la transversale, consacrant ainsi la victoire des Lions. Le Sénégal domine donc le continent africain, en étant champion en titre de la CAN et du CHAN.