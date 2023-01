CHAN 2023: le Sénégal et la Côte d’Ivoire en quarts de finale

La troisième et dernière journée du groupe B du CHAN 2023 se disputait ce dimanche soir. Le Sénégal a balayé la RDC (3-0) pour valider son ticket pour les quarts de finale. De son côté, la Côte d’Ivoire a également décroché son billet pour le tour suivant après sa victoire (3-1) contre l’Ouganda.

Au coup d’envoi de cette 3è journée du groupe B, les quatre équipes pouvaient encore se qualifier en quarts de finale. Le Sénégal et la Côte d’Ivoire s’affrontaient donc pour une place au tour suivant. Et si le début de rencontre était ouvert, ce sont les Sénégalais qui frappaient en premier. Après un premier but refusé pour hors-jeu, les Lions de la Téranga locaux, trouvaient l’ouverture du score grâce à Ousmane Diouf (1-0, 23e). Malgré quelques tentatives des deux côtés, la pause survenait sur cette courte différence.

Au retour des vestiaires, les Sénégalais prenaient le jeu à leur compte et arrivaient à faire le break dans le dernier quart d’heure. Pape Diallo résistait au retour de Mika avant de glisser le ballon sous Baggio (2-0, 74e). Dans la foulée, le gardien congolais commettait une énorme erreur et inscrivait un but contre son camp, validé par la VAR (77è). Le Sénégal s’est donc imposé sur le score confortable de 3-0 et termine leader de cette poule. De son côté, la RDC déçoit et quitte la compétition.

La Côte d’Ivoire s’offre l’Ouganda

Dans l’autre rencontre de ce groupe, la Côte d’Ivoire, dernière au coup d’envoi, croisait les crampons avec l’Ouganda, leader avant le début du match. Auteur d’une prestation maîtrisée, les Ivoiriens se sont offerts une victoire importante sur le score de 3-1. Sankara Karamoko (0-1, 12e) Vignon Ouotro (0-2, 27e) Aubin Kouamé (1-3, 78e) ont inscrit les buts des Ivoiriens dans cette partie, tandis que Waiswa, sur pénalty, avait réduit le score pour les Crânes en première mi-temps.

Les Eléphants profitent d’une meilleure différence de buts que leur adversaire du soir, pour se hisser au tour suivant. Après de très belles prestations dans cette phase de poule, l’Ouganda échoue donc à se qualifier pour la phase à élimination directe, mais quitte la compétition avec les honneurs.