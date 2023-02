CHAN 2023: le Sénégal écarte Madagascar et rejoint l’Algérie en finale

Le Sénégal s’est qualifié pour la finale du CHAN 2023 après sa victoire face à Madagascar (1-0), mardi, au stade Nelson Mandela à Alger. Les Lions de la Téranga retrouveront l’Algérie, tombeur du Niger (5-0) pour le sprint final.

Les Lions de la Teranga ont dominé la rencontre face aux bareas de Madagascar sans jamais vraiment être sereins, mais leur victoire étriquée par 1 but à zéro a suffi pour les propulser en finale.

La finale mettra en vedette le Sénégal face à l’Algérie, dans ce qui sera sans aucun doute un match à couper le souffle. Les deux équipes ont démontré leur force et leur détermination tout au long du tournoi, et le match final promet d’être une rencontre épique.

Les Lions de la Teranga ont travaillé dur pour en arriver là, et ils sont prêts à tout donner pour remporter la victoire finale. L’Algérie est également une équipe redoutable, et le match sera sans aucun doute intense et disputé.

Le CHAN (Championnat d’Afrique des Nations) est un tournoi de football réservé aux joueurs locaux d’Afrique, et c’est un événement très attendu pour les amateurs de football du continent. C’est une occasion pour les joueurs de montrer leur talent et de se faire remarquer, et pour les équipes de démontrer leur force et leur détermination.

Le CHAN 2023 est particulièrement passionnant, avec des matchs serrés et des performances exceptionnelles de la part des équipes participantes. Les fans de football sont ravis de voir leurs équipes favorites se battre pour le titre suprême, et le niveau de jeu est élevé pour les normes du tournoi.

La finale entre le Sénégal et l’Algérie promet d’être un match incroyable, avec deux équipes très compétitives qui s’affrontent pour le titre. Les amateurs de football ne voudront pas manquer une seconde de cette rencontre, et nous sommes impatients de voir comment se déroulera cette finale épique.

La première demi-finale du CHAN 2023 entre l’Algérie et le Niger a été un match dominé par les Fennecs, qui ont démontré une grande force et une détermination sans faille pour remporter le match 5-0. C’était un match à sens unique, avec l’Algérie qui a pris l’avantage dès le début et n’a jamais vraiment laissé la moindre chance au Niger de se remettre dans la course.

Les supporters algériens étaient en liesse dans les tribunes, fêtant chaque but marqué par leur équipe avec enthousiasme. Les joueurs de l’Algérie ont donné le meilleur d’eux-mêmes, démontrant un jeu fluide et cohérent tout au long du match. Ils ont également montré une grande maîtrise technique et tactique, ce qui a permis à l’Algérie de contrôler le match du début à la fin.

Le Niger, quant à lui, a montré de la détermination et de l’effort, mais ils ont été largement dominés par une Algérie en forme. Le Niger n’a pas réussi à trouver la faille dans la défense algérienne, et ils n’ont pas pu profiter des quelques occasions qu’ils ont eues pour marquer.

En fin de compte, l’Algérie a remporté ce match 5-0, et ils se sont qualifiés pour la finale du CHAN 2023. Les supporters algériens sont ravis de voir leur équipe en finale, et ils sont impatients de voir comment se déroulera la rencontre décisive contre le Sénégal. Le CHAN 2023 est un événement passionnant pour les amateurs de football, et cette première demi-finale entre l’Algérie et le Niger en était un bon exemple.