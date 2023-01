CHAN 2023: le Sénégal dompte la Mauritanie et retrouve l’Algérie en demi-finale

Le Sénégal s’est qualifié pour les demi-finales du CHAN 2023 après sa victoire face à la Mauritanie (1-0) ce vendredi.

Pas attendu à cette étape, le Sénégal sera au rendez-vous des demi-finales du CHAN 2023. Les Lions de la Téranga se sont qualifiés pour le dernier carré du tournoi après leur courte victoire de ce vendredi soir face à la Mauritanie. Opposés en effet aux Mourabitounes dans un match comptant pour les quarts de finale, les Sénégalais se sont imposés sur le score de 1-0. Un but sur penalty inscrit par Lamine Camara en première période (1-0, 34e).

En demi-finale, le Sénégal affrontera l’Algérie, tombeur de la Côte d’Ivoire (1-0) un peu plus tôt dans la journée. Un duel qui promet entre deux équipes en quête de leur premier sacre dans cette compétition. Les Fennecs partent tout de même favoris pour cette rencontre. Les Renards du désert sont en effet invaincus depuis le début de la compétition et ont signé cet après-midi leur quatrième sortie sans le moindre but encaissé. A noter que ce choc Algérie-Sénégal aura lieu le 31 janvier à Oran.

Demain samedi, deux quarts de finale sont au programme: Madagascar-Mozambique à 17 heures (GMT+1) à Constantine, et Niger-Ghana à 20 heures (GMT+1) à Oran.