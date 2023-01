CHAN 2023: le sélectionneur de la Mauritanie prévient le Sénégal

L’équipe nationale locale de la Mauritanie est déterminée à remporter le quart de finale face au Sénégal, ce vendredi à 19h GMT, à Annaba (Algérie), en vue de poursuivre l’aventure dans le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), a déclaré son sélectionneur Amir Abdou en conférence de presse.

Les quarts de finale du CHAN 2023 sont à l’honneur ce vendredi avec une rencontre intéressante entre le Sénégal et la Mauritanie. Un match prévu à Annaba stadium à partir de 20 heures (GMT+1). En quête de leur premier titre dans cette compétition, les Mourabitounes auront fort à faire face aux Lions de la Téranga qui ont fini les phases de poule avec une défaite et deux victoires dont une correction infligée à la RDC (3-0) en troisième journée.

Une mission dantesque pour le sélectionneur Amir Abdou et ses hommes qui vont se frotter à une équipe sénégalaise donnée favorite pour ce match. Pas de quoi inquiéter cependant l’entraîneur de 50 ans qui assure que sa troupe « est pleinement prête pour cette rencontre importante et décisive ».

« (….) Nous ferons le maximum pour atteindre les objectifs tracés pour la sélection », a confié Amir Abdou en conférence de presse d’avant-match.

Pour le coach des Mourabitounes, son « onze n’a pas pu bien préparer le match à cause du voyage », estimant que la rencontre sera difficile « particulièrement sur le plan mental et de la récupération après les efforts physiques importants consentis par les joueurs lors des précédents matchs ».

« Les joueurs ont (cependant ) de grandes ambitions et nous œuvrerons à marquer notre présence durant le match en consolidant nos lignes de milieu et de défense et en misant sur l’efficacité », a-t-il conclu. Vivement le coup d’envoi de ce choc!