CHAN 2023: le programme de ce vendredi 20 janvier

La deuxième journée du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2023 se poursuit ce vendredi, avec deux affiches au programme. L’Angola et la Mauritanie s’affrontent dans le groupe D (17h, GMT+1), tandis que le Congo et le Niger croiseront les crampons dans la poule E (20h, GMT+1).

Suite et fin de la deuxième journée du CHAN 2023 ce vendredi. Exemptés de matchs, le Mali et le Cameroun ne seront pas sur les pelouses. Mais ce n’est pas le cas de l’Angola, qui affrontera la Mauritanie, dans la poule D, en fin d’après-midi à Oran.

Lors de leur première sortie, les Palancas Negras ont livré une prestation spectaculaire contre le Mali, finaliste de la précédente édition et favori du groupe, ponctué par un match nul sur le score de 3-3. En face, la Mauritanie va faire ses débuts dans la compétition, après avoir été exemptée lors de la première journée. En préparation, les Mauritaniens ont battu la Côte d’Ivoire (3-0) puis le Niger (2-0).

La deuxième affiche du jour opposera le Congo au Niger. Après leur défaite initiale face au Cameroun (0-1), favoris du groupe, les Congolais doivent absolument se prendre et s’imposer face au Mena pour espérer poursuivre l’aventure. De son côté, le Niger, également exempté de la première journée, va tenter d’aller chercher ses premiers points dans le tournoi. Les Nigériens n’ont toutefois pas convaincu en préparation, ne marquant pas le moindre but en trois matchs contre le Sénégal (0-0), Madagascar (0-0) et la Mauritanie (0-2).

Le programme de ce vendredi (GMT+1)

17h, Angola-Mauritanie (Groupe D), Stade Miloud Hadefi d’Oran

20h, Congo-Niger (Groupe E), Stade Miloud Hadefi d’Oran