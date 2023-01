CHAN 2023: le programme de ce mardi 31 janvier

Découvrez les rencontres au programme ce mardi 31 janvier, comptant pour les demi-finales du CHAN 2023.

Le championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2023 est à l’honneur ce mardi avec les rencontres des demi-finales. Deux matchs sont au programme ce jour. Hôte de la compétition, l’Algérie affronte le Niger au stade Miloud Hadefi à Oran. Un match prévu à 17 heures (GMT+1). Invincibles depuis le début du tournoi, les Fennecs sont considérés comme les grands favoris pour le sacre tant convoité.

Les Renards du désert restent sur une série de quatre victoires consécutives avec zéro but encaissé. Leur dernière victime a été la Côte d’Ivoire qu’ils ont éjectée en quart de finale même si la tâche a été éprouvante pour les hommes de Madjid Bougherra.

En face, le Niger va disputer sa première demi-finale dans une phase finale d’un CHAN. Le Mena a éjecté le Cameroun (1-0) et surtout le Ghana (2-0) en quart de finale pour atteindre cette étape. Un rêve éveillé pour les hommes du sélectionneur Harouna Doula qui ne comptent pas s’arrêter aux portes de la finale.

« Nous devons continuer à jouer le plus simplement possible pour gagner et espérer jouer une finale. Nous avons certaines similitudes avec l’Algérie, nous n’avons pas encaissé de buts. Nous allons améliorer certains aspects et éviter de commettre la moindre erreur », a déclaré le technicien nigérien en conférence de presse d’avant-match, lundi.

Sénégal-Madagascar pour une place en finale

L’autre affiche de ces demi-finales oppose le Sénégal à Madagascar. Qualifiés pour le dernier carré pour leur première participation à cette messe continentale, les Malgaches vont tenter de poursuivre la belle aventure. Et les Baréa ont des arguments pour réaliser leur objectif dantesque.

Auteurs d’un jeu les plus séduisants dans cette phase finale, les hommes du sélectionneur Romuald Rakotondrabe ont survolé les phases de poule avec trois victoires en autant de sorties, contre le Ghana (2-1) et face au Soudan (3-0). Portée par ses attaquants très réalistes, la sélection malgache a dicté sa loi à son homologue mozambicaine (3-1) en quart de finale.

De retour dans cette compétition après plusieurs années d’absence, le Sénégal a rejoint le dernier carré grâce à son succès face à la Mauritanie (1-0). Moins convaincants dans ce tournoi malgré ses deux victoires et un nul en trois rencontres, les Lions de la Téranga vont devoir montrer un autre visage pour espérer battre la meilleure équipe de cette CHAN (au moins jusqu’ici).

« On sait que Madagascar est une équipe qui marque beaucoup de buts (meilleure attaque de la compétition avec 8 buts, NDLR), les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. La meilleure façon de défendre c’est d’attaquer, nous allons faire en sorte d’éviter que les Malgaches imposent leur jeu, nous allons les empêcher de le faire. J’espère que les joueurs seront présents pour répondre à notre stratégie« , a d’ailleurs déclaré le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw en conférence de presse d’avant-match. Pour rappel, le match se tiendra à partir de 20 heures (GMT+1), au stade Nelson Mandela à Alger.