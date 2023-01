CHAN 2023: le programme de ce mardi 17 janvier

Le Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023) se poursuit ce mardi avec les rencontres de la deuxième journée des phases de groupe. Découvrez les affiches du jour.

La deuxième journée des phases de groupe de la 7è édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023) s’ouvre ce mardi avec deux matchs au programme. A Alger, le Mozambique défie la Libye au stade Nelson Mandela. Un match prévu à partir de 17 heures (GMT+1).

Battus d’entrée par l’Algérie, hôte de la compétition (0-1), les Chevaliers de la Méditerranée n’ont plus droit à l’erreur et doivent prendre les trois points de cette partie pour rester en vie dans le tournoi. En face, les Mambas restent sur un nul (0-0) contre l’Ethiopie et une victoire cet après-midi les rapprocheraient de la qualification en quart de finale.

La seconde affiche du jour opposera dans la soirée l’Algérie à l’Ethiopie (20 heures GMT+1). En tête du groupe A après leur précieuse victoire contre les Libyens, les Renards du désert pourraient valider leur ticket pour le second tour en cas de victoire. De leur côté, un bon résultat contre le pays hôte serait le bienvenu pour les Walya, considéré comme le petit poucet dans cette poule.

Le programme de mardi (heure en GMT+1):

17h, Mozambique-Libye (Groupe A), Stade Nelson Mandela (Baraki)

20h, Algérie-Ethiopie (Groupe A), Stade Nelson Mandela (Baraki)