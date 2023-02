CHAN 2023: le Niger fier de sa campagne malgré sa défaite

L’entraîneur adjoint du Niger, Hassan Idé Barkire, a déclaré qu’il est fier de la performance du Mena malgré la défaite 1-0 face à Madagascar en match de classement, vendredi.

Pour cette 7è édition du championnat d’Afrique des nations, le Niger ne remportera aucune breloque. Le Mena a échoué au pied du podium après sa défaite face à Madagascar en match de classement. Opposés en effet aux Barea dans un match disputé vendredi à Oran, les hommes du sélectionneur Harouna Doula se sont inclinés sur le score de 1-0. Une défaite qui empêche les Nigériens de décrocher leur première médaille de bronze dans cette compétition.

Une grosse déception certes, mais le Niger n’a pas à rougir de sa campagne. Plus qualifié pour le second tour de ce tournoi depuis son quart de finale en 2011, le Niger a cette fois-ci dépassé toutes les attentes. Après une phase de groupe laborieuse avec une victoire contre le Cameroun (1-0), les Menas ont ont dicté leur loi au Ghana lors du premier match de phases à élimination directe après un succès 2-0 contre les Blacks Galaxies, pourtant donnés favoris pour cette partie. Tombés sur l’Algérie en demi-finale, les Nigériens ne réussiront pas à se qualifier pour la finale, laminés par le pays hôte (5-0).

« Je suis très fier de l’équipe. Nous avons travaillé si dur pour arriver à ce stade. On aurait adoré aller en finale à Alger ou au moins finir troisième mais c’est le football pour toi. Nous n’avons pas atteint notre objectif, mais nous sommes quatrièmes sur le continent », a déclaré Hassan Idé Barkire, l’entraîneur adjoint du Niger en conférence de presse d’après-match, fier de la performance de ses joueurs.

Barkire a félicité l’entraîneur malgache Ramouald Rakotondrabe et a admis que les Barea méritaient la victoire. « Nous félicitons Madagascar. Ils ont marqué un but tardif. C’est dur d’encaisser un tel résultat, mais on les salue. C’est le foot. Nous rentrerons chez nous et continuerons à travailler dur pour devenir des habitués des compétitions continentales et viser un succès encore plus grand », a noté Barkire.

Il s’agit du meilleur classement du Niger au CHAN après avoir atteint les quarts de finale lors de l’édition 2011 entraîné par Harouna Doula. Les Menas n’étaient pas sortis des phases de poules lors de l’édition 2016 au Rwanda et lors de la dernière édition au Cameroun.