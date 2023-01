CHAN 2023: le Mali et l’Angola se neutralisent au terme d’un match spectaculaire

Le Mali a arraché le point du nul face à l’Angola (3-3) ce lundi, en première journée du groupe D du CHAN 2023.

Vice-champion en titre, le Mali a échappé de peu à sa première défaite dans cette 7è édition du CHAN 2023 qui se déroule du 13 janvier au 4 février en Algérie. Opposés ce lundi à l’Angola en première journée du groupe D, les Aigles ont fini la partie sur le score de 3-3.

Bousculés en début de partie par les Palencas Negras qui ont ouvert le score sur une réalisation de Depú sur un centre d’Eddie Afonso (0-1, 12e), les Maliens avaient réussi à recoller à la marque quelques minutes plus tard, par l’intermédiaire de Hamidou Sinayoko (1-1, 23e). Mais c’était sans compter sur un Depú, auteur d’un grand match.

Très remuant dans son couloir, le joueur angolais va s’offrir un doublé pour le 2-1. Un score qui ne bougera plus jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, les Aigles tenteront de revenir au score avec plusieurs occasions….infructueuses. Au contraire, ce sont les Angolais qui vont conforter leur avantage avec un nouveau but signé Gilberto, sur un centre parfait de Depú, cette fois passeur décisif (1-3, 72e).

Le réveil malien

On s’acheminait ainsi vers une victoire écrasante de l’Angola. Sauf que les Maliens n’avaient pas encore dit leur dernier mot. A la suite d’un corner, le défenseur Yoro Diaby redonnait l’espoir à son équipe (2-3, 78e). Et quelques minutes plus tard, c’est au tour d’Ousmane Coulibaly d’arracher l’égalisation à la suite d’un cafouillage dans la surface angolaise (3-3, 83e). Les deux équipes se quittent donc sur ce score de parité. Sans regret, au moins pour le public qui a assisté à l’un des matchs les plus animés depuis le début de ce tournoi.