CHAN 2023: le Congo éliminé, le Niger en sursis

Le Congo et le Niger se sont séparés sur un score nul (0-0) ce vendredi, à l’occasion de la 2è journée du groupe E. Un résultat qui élimine les Diables Rouges du tournoi.

Quart de finaliste en titre, le Congo ne dépassera pas les phases de groupe du CHAN 2023 (13 janvier-4 février). Les Diables Rouges sont éliminés du tournoi après leur nul de ce vendredi face au Niger. Opposés en effet au Mena dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe E, les Congolais ont été contraints au partage des points (0-0).

Logé dans un groupe à trois équipes, le Congo se devait d’arracher les trois points de cette rencontre après sa défaite face au Cameroun (0-1) en première journée. Une mission à laquelle s’est attaquée les hommes du sélectionneur Jean Elie Ngoya au coup d’envoi. Poussés par leurs supporters, les Diables Rouges ont failli aller à la pause avec un avantage au score mais Junior Elenga Kanga a perdu son duel face au gardien adverse et Prince Ilendo a vu l’arbitre lui refuser un penalty.

La seconde période n’a pas non plus souri aux deux équipes avec plusieurs occasions infructueuses de part et d’autre. Bilyamine Moussa manquait le coche pour le Niger en expédiant juste hors du cadre sa tête à bout portant. Le congolais Soussou arrivait lui à cadrer sa frappe mais cette dernière fut détournée par le poteau.

Dans les dernières minutes de la partie, Bissinga pensait débloquer enfin la situation pour les siens mais son but à été refusé pour une position de hors-jeu après consultation de la VAR. Le Congo quitte donc le tournoi. Avec un seul point au compteur, le Niger va lui devoir battre le Cameroun lors de la prochaine journée. L’unique condition pour le Mena d’espérer poursuivre l’aventure en Algérie, hôte de la compétition.