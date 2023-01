CHAN 2023: le Cameroun réussit son entrée en lice contre le Congo

A l’occasion de la première journée du CHAN 2023 dans le groupe E, le Cameroun s’est imposé contre le Congo ce lundi soir sur le score de 1-0.

Également compté parmi les favoris à la victoire finale de ce CHAN 2023, le Cameroun effectuait son entrée en lice dans la compétition ce lundi soir. Pour le compte de la première journée du groupe E, les Lions Indomptables locaux affrontaient le Congo au Stade Miloud Hadefi d’Oran. Et dans une rencontre totalement maîtrisée, les Camerounais se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0).

Le Cameroun débutait la rencontre avec une grosse pression et se procurait plusieurs occasions, sans pour autant trouver la faille dans ce premier acte. Au retour des vestiaires, les camerounais poussaient toujours pour l’ouverture du score et Jérôme Ngom Mbekeli délivrait les siens à la 63è. Sur un centre venu de la gauche signé Nguimzeu, l’attaquant s’offrait l’unique but du match sur une tête bien placée (1-0).

Demi-finaliste de la dernière édition, le Cameroun tient ainsi son rang et s’installe en tête du Groupe E composé de seulement trois équipes. Grâce à ce succès, les Lions Indomptables locaux font déjà un grand pas vers les quarts de finale. De son côté, le Congo jouera déjà gros vendredi face au Niger, exempté de cette 1ère journée. Pour rappel, seul le premier de cette poule a trois équipes se hissera au tour suivant.