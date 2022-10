CHAN 2023: le Bénin déjà éliminé, les pots pour le tirage au sort de la phase finale

Le tirage au sort de la phase finale du CHAN 2023 sera effectué ce samedi soir à Alger en Algérie. En attendant le tirage, la CAF vient de dévoiler les chapeaux qui serviront à la répartition dans les différents groupes.

Après les phases qualificatives qui ont notamment vu l’élimination des Ecureuils du Bénin, massacrés par le Ghana en double confrontation (3-0, 0-1), place désormais à la phase finale du CHAN 2023. Un tournoi réservé aux joueurs africains évoluant dans un club de leur championnat. Pour cette édition, 18 équipes sont en lice pour le trophée convoité.

Le tirage au sort des phases de groupe sera effectué ce samedi à partir de 18h GMT à l’Opéra d’Alger en Algérie. Les équipes seront réparties en 3 groupes de 4 équipes (A, B et C) et 2 poules de 3 équipes (D et E). En attendant le tirage, la CAF a dévoilé les chapeaux qui serviront à la répartition.

Hôte de la compétition, l’Algérie est placée tête de série dans le groupe A. Double tenante du titre, le Maroc est également tête de série, mais dans la poule C. Les autres équipes tête de série sont le Mali, finaliste de la précédente édition, le Cameroun, hôte de l’édition 2020, et la RD Congo, vainqueur de l’épreuve à deux reprises.

Absent lors des trois dernières éditions, le Sénégal forme le chapeau 3 aux côtés du Niger, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Ethiopie, Ghana, Mozambique et Madagascar. Le Congo, Libye, Ouganda, Angola et le Soudan sont quant à eux logés dans le pot 2. A noter que le tournoi aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie.

Les chapeaux pour le tirage au sort du CHAN 2022 :

POT 1: Algérie, Maroc, Mali, Cameroun, RD Congo

POT 2: Congo, Libye, Ouganda, Angola, Soudan

POT 3: Niger, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Ethiopie, Sénégal, Ghana, Mozambique, Madagascar