CHAN 2023: l’Angola punit l’Afrique du Sud, le Ghana s’offre le Nigéria, les résultats des phases aller

Les éliminatoires du CHAN 2023 se poursuivaient le weekend dernier avec les rencontres des phases aller du dernier tour. Découvrez les résultats des matchs disputés.

Exempté du premier tour, le Togo a pris une petite option sur la qualification en s’imposant à domicile contre le Niger (1-0). Même destin pour l’Angola qui a réalisé un petit exploit face à l’Afrique du Sud (2-0) sur des buts de Danilson (13e) et Teixeira (68e).

Annoncé comme le choc des titans de ce dernier tour aller, la bataille entre le Nigéria et le Ghana a tourné à l’avantage des Black Galaxies qui se sont imposés sur le score de 2-0. Punis sur des réalisations de Daniel Afriyie Barnieh (49e sp) et de Suraj Seidu (86e), les Super Eagles locaux vont devoir inverser la tendance au match retour pour retrouver la phase finale du tournoi.

Déplacement également plus compliqué pour le Cameroun qui s’est incliné 1-0 à Malabo contre la Guinée Equatoriale. Les hommes de Saidou Alioum tenteront de renverser la vapeur à domicile dans une semaine. Idem pour le Congo qui a été surpris par la Centrafrique en déplacement à Bangui (1-2).

Dans les autres rencontres de cette phase aller, le Sénégal a pris un petit avantage sur la Guinée en s’imposant à domicile sur le score de 1-0. Maleye Diagne (Diambars) a marqué l’unique but de la rencontre (58è). Porté par Hamidou Sinayogo (25e) et d’Ousmane Kamssioko (48e), le Mali a arraché une précieuse victoire à l’extérieur face à la Sierra Leone. Le duel entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso a de son côté accouché d’un score nul et vierge (0-0).

Les résultats du 2e tour aller des éliminatoires du CHAN 2022:

Lundi

Guinée-Bissau – Mauritanie

Dimanche

Tanzanie 0–1 Ouganda

Angola 2–0 Afrique du Sud

Togo 1–0 Niger

Ghana 2–0 Nigeria

Centrafrique 2–1 Congo

Tchad 1–2 RD Congo

Guinée Equatoriale 1–0 Cameroun

Samedi

Sierra Leone 1-2 Mali

Sénégal 1-0 Guinée

Côte d’Ivoire 0-0 Burkina Faso

Botswana 0-1 Madagascar

Malawi 1-1 Mozambique

Vendredi

Ethiopie 0-0 Rwanda

Djibouti 1-4 Soudan