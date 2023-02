CHAN 2023: l’algérien Aymen Mahious remporte le Soulier d’or

Aymen Mahious est devenu le deuxième Algérien à remporter le Soulier d’Or du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) après avoir reçu le gong à Alger samedi soir.

Le joueur de 25 ans a marqué cinq buts dans la compétition, ce qui lui a valu le prix car aucun joueur n’a pu le dépasser après la finale au stade Nelson Mandela. Il rejoint son compatriote El Arbi Hillel Soudani en tant que deuxième Algérien à remporter le prix, ce dernier ayant remporté l’honneur avec quatre autres joueurs lors du tournoi de 2011.

Mahious a marqué cinq buts mais a raté un penalty alors que le Sénégal a gagné 4-3 aux tirs au but dans une finale mouvementée du CHAN 2022 qui s’est terminée sans but au terme du temps réglementaire.

Le joueur de 25 ans n’a pas réussi à trouver le fond des filets au stade Nelson Mandela samedi alors que le match s’est terminé en faveur des Lions de la Teranga de Pape Thiaw.

Les buts de Mahious contre la Libye et l’Ethiopie lors des deux premières phases de poules ont annoncé son arrivée dans le CHAN. Un but de dernière minute contre la Côte d’Ivoire en quart de finale et un doublé lors de la victoire 5-0 en demi-finale contre le Niger ont suffi pour mériter l’honneur.

L’attaquant a participé aux six matches du CHAN 2022 de l’Algérie. Il n’est resté muet que lors du match de groupe contre le Mozambique et le Sénégal en finale. Le braconnier de buts de l’USM Alger a terminé la compétition avec deux buts d’avance sur le challenger le plus proche Razafindranaivo Koloina de Madagascar. Le jeune attaquant malgache a marqué trois buts en six matches pour propulser son pays à la troisième place.

Mahious succède au marocain Soufiane Rahimi, Soulier d’or du CHAN 2020. Le Chérifien a marqué cinq buts dans la compétition, aidant les Lions de l’Atlas à remporter leur deuxième trophée consécutive.

Les lauréats du Soulier d’Or au CHAN:

CHAN 2023 (Algérie)

Aymen Mahious (5 buts, Algérie)

CHAN 2020 (Cameroun)

Soufiane Rahimi (5 buts, Maroc)

CHAN 2018 (Maroc)

Ayoub El Kaabi (9 buts, Maroc)

CHAN 2016 (Rwanda)

Elia Meshack (4 buts, RD Congo)

Chisom Chikatara (4 buts, Nigéria)

Ahmed Akaïchi ( 4 buts, Tunisie)

CHAN 2014 (Afrique du Sud)

Bernard Parker (4 buts, Afrique du Sud)

CHAN 2011 (Soudan)

El Arbi Hillel Soudani (3 buts, Algérie)

Myron Shongwe (3 buts, Afrique du Sud)

Mudather Karika ( 3 buts, Soudan)

Zouheir Dhaouadi (3 buts, Tunisie)

Salema Kasdaoui (3 buts, Tunisie)

2009 (Côte d’Ivoire)

Given Singuluma (5 buts, Zambie)