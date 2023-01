CHAN 2023: l’Algérie termine 1re du groupe A, le Mozambique en quarts

La troisième et dernière journée du groupe A du CHAN 2023 se disputait ce samedi soir. Après sa victoire (1-0) contre le Mozambique, l’Algérie termine première de sa poule. De leur côté, les Mozambicains se qualifient pour le tour suivant malgré ce revers.

Le groupe A du CHAN 2023 a livré son verdict ce samedi soir. Au Stade Nelson Mandela de Baraki, l’Algérie, pays-hôte et déjà qualifié pour les quarts de finale, a validé sa première place en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) contre le Mozambique. L’unique but de la rencontre a été inscrit, d’une tête imparable, par Dehri sur un corner frappé par Djahnot (7e). Les Fennecs A’ enchaînaient ainsi un troisième succès de rang dans la compétition, qui les met en confiance pour la suite de la compétition.

De son côté, le Mozambique se qualifie aussi pour le tour suivant du tournoi africain, malgré ce revers contre les algériens. Les Mambas profitent en effet de la défaite de l’Ethiopie contre la Libye (1-3), déjà éliminée, pour finir à la deuxième place de ce groupe et se hisser ainsi en quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations édition 2023. Une grosse réalisation pour les Mozambicains.

La troisième journée de ce CHAN 2023 se poursuit ce dimanche, avec les dernières rencontres du groupe B. Le Sénégal sera opposé à la RD Congo, alors que l’Ouganda tentera de décrocher sa qualification pour la phase à élimination directe contre la Côte d’Ivoire. Deux matchs qui promettent du spectacle, puisque les 4 équipes peuvent encore se hisser au tour suivant. Ces deux duels auront lieu en simultanée à 20h (GMT+1).