CHAN 2023: l’Algérie maltraite le Niger 5-0 et file en finale

Sans pitié, l’Algérie a massacré le Niger (5-0) ce mardi au stade Miloud Hadefi à Oran, en demi-finale du CHAN 2023. Une victoire méritée des Fennecs qui filent en finale.

L’Algérie s’est qualifiée pour la finale du CHAN 2023 après sa victoire de ce mardi face au Niger. Face au Mena dans un match comptant pour la demi-finale du tournoi, les Fennecs se sont imposés sur le score sans appel de 5-0. Une vraie démonstration de force des Renards du désert qui ont dominé leurs adversaires du début jusqu’à la fin de la partie.

Déchaînés sur des Nigériens méconnaissables, fébriles, les hommes de Madjid Bougherra ont lancé la machine à broyer dès le premier quart d’heure de jeu avec l’ouverture du score signé du capitaine Ayoub Abdellaoui qui profite d’une bourde monumentale du gardien de but adverse pour marquer de la tête (1-0, 15e).

Moins de dix minutes plus tard, c’est au tour de Aymen Mahious de faire le show dans cette rencontre. Le meilleur buteur de ce tournoi a d’abord porté le score à 2-0 sur une passe en profondeur de Zakaria Draoui (2-0, 23e), avant de s’offrir un doublé un peu après la demi-heure (3-0, 34e). Une belle prestation de l’attaquant de 25 ans qui signe sa 5è réalisation dans ce championnat.

Visiblement drogués, les locaux ne relâchaient pas la pression malgré ce large avantage au score. Juste avant la pause, les locaux corsaient un peu plus l’addition sur un but contre son camp du malheureux Boureima Katakore, qui déviait une tête algérienne dans ses propres filets (4-0, 45e). Et comme pour achever définitivement les hommes du sélectionneur Harouna Doula, impuissant face à l’agonie du Mena, Sofiane Bayazid va inscrire un joli but en fin de partie pour le 5-0.

L’Algérie est donc en finale et peut attendre tranquillement son adversaire pour la finale qui aura lieu ce samedi. Un challenger qui sortira de l’opposition entre le Sénégal et Madagascar, prévue ce mardi soir à partir de 20 heures (GMT+1).