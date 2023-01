CHAN 2023: « la mission ne sera pas facile face à l’Algérie », le sélectionneur de la Côte d’Ivoire

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Souhailo Haidara, s’attend à un match difficile face à l’Algérie, alors que les deux équipes s’affrontent ce vendredi en quart de finale du CHAN 2023.

Les quarts de finale du CHAN 2023 s’ouvrent ce vendredi avec au menu, un choc entre la Côte d’Ivoire et l’Algérie. Un match prévu au stade Nelson Mandela à partir de 17 heures (GMT+1). Hôtes du tournoi et grand favoris pour le sacre, les Fennecs locaux ont survolé les phases de groupe avec trois victoires en autant de sorties. Les Éléphants ont de leur côté arraché leur qualification pour le tour suivant grâce à leur précieux succès face à l’Ouganda (3-1) lors de la dernière journée.

En conférence de presse d’avant-match ce jeudi, le sélectionneur ivoirien Souhailo Haidara a évoqué cette rencontre décisive pour les deux formations. Et le technicien a reconnu que la tâche sera un peu difficile pour ses hommes mais assure que les siens sont préparés pour se battre.

« La mission s’annonce extrêmement délicate face à un adversaire qui n’est plus à présenter. Les algériens sont très efficaces sur les balles aériennes. Le problème est ce que la réussite sera du rendez-vous comme ce fut le cas face à l’Ouganda. Je l’espère. En tous cas, On a retenu les leçons des échecs du début de la compétition pour relever la tête face à l’Ouganda. On verra maintenant comment l’Algérie réagira si elle venait à encaisser. En tous cas, mes joueurs ont franchi un cap mentalement », a-t-il déclaré.

Essayer de ne pas encaisser de but

Souhailo Haidara a fait savoir en outre que son équipe devrait faire le maximum pour ne pas encaisser de buts si elle veut avoir une chance de se qualifier pour le dernier carré de ce CHAN: « C’est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Alors on va essayer d’éviter d’encaisser des buts. La seule chose à gérer c’est le mental des joueurs. Le premier adversaire de l’athlète est le stress. Le public va pousser leur équipe à gagner. Ce sont des supporters qui sont aussi venus pour le spectacle ».