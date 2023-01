CHAN 2023: la Mauritanie élimine le Mali et rejoint le Sénégal en quarts

La Mauritanie s’est qualifiée ce mardi soir, pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations 2023, après sa victoire (1-0) contre le Mali dans le groupe D, C’est la première fois de leur histoire que les Mourabitounes atteignent ce stade de la compétition.

Le groupe D du CHAN 2023 a livré son verdict ce mardi soir, après la rencontre de la troisième journée qui a opposé la Mauritanie au Mali. Finalistes de la précédente édition et considérés comme un des favoris au coup d’envoi de la compétition, les Maliens n’avaient besoin que d’un match nul pour se hisser en quarts de finale. Mais c’était sans compter sur les Mourabitounes qui ont décroché une victoire (1-0) pour s’emparer de la seule place qualificative dans cette poule, pour la phase à élimination directe du tournoi qui se déroule en Algérie. Une première pour les Mauritaniens.

Pourtant, le premier acte de ce duel était totalement dominé par le Mali, qui n’arrivait pas à concrétiser ses occasions. En face, la Mauritanie n’a pas tenté la moindre frappe durant cette première mi-temps, qui a pris fin sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les Mauritaniens se réveillaient et Mamadou Sy inscrivait de la tête l’unique but de la rencontre (1-0, 53e).

Les Aigles vont par la suite tenter d’égaliser, sans succès. La partie prenait fin sur cette courte victoire des Mourabitounes. La Mauritanie se qualifie donc pour les quarts de finale du CHAN 2023, où elle affrontera le Sénégal. La rencontre est prévue pour vendredi prochain. De son côté, le Mali va devoir se remettre de cette grosse désillusion.