CHAN 2023 : la liste des arbitres retenus avec deux béninois

La Confédération africaine de football a dévoilé sa liste des arbitres retenus pour la phase finale du CHAN 2023 qui aura lieu en Algérie. Un groupe de 52 officiels dont deux béninois.

Dans 16 jours sera lancé le coup d’envoi de la 7è édition de la phase finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN). Le tournoi continental se tiendra du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. 20 équipes qualifiées à l’issue des phases qualificatives, sauf le pays organisateur, retenu en sa qualité d’hôte de la compétition, prendront part à l’exercice. Elles sont réparties en cinq groupes de quatre nations (A, B, C, D et E).

Au petit soin pour la bonne réussite de cette édition, la Confédération africaine de football a dévoilé ce mercredi la liste des arbitres retenus pour l’événement. La CAF a retenu un groupe de 52 officiels.

Il s’agit de 19 arbitres principaux dont une femme, de 21 arbitres assistants et de 12 arbitres vidéo, issus de 32 pays membres différents. Dans la liste, on retrouve deux Béninois: Djindo Louis Hougnandande au poste d’arbitre central, et Eric Ayimavo Ulrich Ayamr en tant qu’arbitre assistant.

Plusieurs sifflets du continent et surtout expérimentés manquent cependant à l’appel. On note notamment ceux qui sont revenus de la Coupe du monde 2022 comme Victor Gomes et Janny Sikazwe, désormais retraités. Le gambien Bakary Gassama n’a pas non plus été sélectionné ni le local Mustapha Ghorbal, encore moins la Rwandaise Salima Mukansanga.

“Pour cette compétition, nous avons combiné l’expérience à la jeunesse – nous avons un certain nombre d’arbitres prometteurs et en devenir. Le CHAN est une compétition mondiale et une grande plateforme pour nos arbitres“, a expliqué le responsable de l’arbitrage à la CAF, Désiré Noumandiez Doué.

La liste des arbitres retenus pour le CHAN 2023: