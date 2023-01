CHAN 2023: «La Côte d’Ivoire est là pour passer en demi-finales», Souhalio prévient l’Algérie

Qualifiée pour les quarts de finale du CHAN 2023, non sans peine, la Côte d’Ivoire défie l’Algérie, vendredi prochain. Un gros morceau pour les Ivoiriens qui vont tout faire pour arracher la victoire, a assuré le sélectionneur Haidara Souhalio.

Pas attendue à cette étape après ses faux pas en début du tournoi, face au Sénégal (0-1) et contre la RDC (0-0), la Côte d’Ivoire va disputer les quarts de finale du CHAN 2023 (13 janvier-4 février). Les Ivoiriens locaux ont validé leur ticket pour le second tour après leur précieuse victoire contre l’Ouganda (3-1), dimanche. Désormais en phase à élimination directe, les Éléphants vont tenter d’aller loin , et pourquoi pas décrocher le Graal.

Et le premier adversaire de la Côte d’Voire dans ce second tour se nomme l’Algérie. Hôtes de la Compétition, les Fennecs locaux restent l’équipe favorite de ce tournoi. Les Renards du désert ont d’ailleurs fini la phase de groupe avec trois victoires en autant de sortie. Des stats impressionnantes qui ne font cependant pas trembler le sélectionneur de la Côte d’ivoire, Haidara Souhalio.

Face aux journalistes, le technicien local reste confiant en la force de ses hommes qui sont capables de renverser n’importe quel dinosaure. «Nous savions que nous pouvions y arriver. Il faut se concentrer sur soi-même, a préconisé le technicien en zone mixte à la fin de la rencontre. Évidemment, on nous parle de l’adversaire, qui est l’Algérie. Nous sommes conscient que c’est le pays organisateur. Ils sont poussés par un pays merveilleux. Mais nous sommes là désormais pour jouer toutes nos chances et aller en demi-finales et pourquoi pas en finale.»

Vivement donc le choc qui se tiendra vendredi 27 janvier 2023 au stade Nelson Mandela à Alger, à partir de 17è heures (GMT+1).