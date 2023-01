CHAN 2023: la CAF augmente la cagnotte, voici la somme que touchera le vainqueur

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé une augmentation significative de 60% du prize money pour le vainqueur du tournoi CHAN qui se déroule actuellement en Algérie.

C’est sans doute une très bonne nouvelle pour les participants au championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023) qui se déroule en Algérie. La CAF vient d’annoncer une augmentation de 60% du montant à partager. La décision, qui a été confirmée par le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, s’inscrit dans la stratégie de l’instance faîtière du foot africain d’augmenter la valeur commerciale de toutes les compétitions africaines.

Le gagnant du CHAN de cette année recevra un prix en argent de 2 000 000 $ US, contre 1 250 000 $ US reçus par le champion précédent il y a deux ans. Le montant total des prix alloués au tournoi a été porté à 7 900 000 dollars américains contre 5 450 000 dollars américains qui ont été versés à tous les pays qui ont participé à l’édition précédente du tournoi qui s’est tenue il y a deux ans au Cameroun.

Les finalistes du tournoi CHAN 2023 recevront 800 000 $ US tandis que les troisième et quatrième équipes recevront 500 000 $ US chacune. Les quatre équipes qui ne parviennent pas à dépasser les quarts de finale recevront 400 000 dollars chacune, tandis que les deux pays qui terminent deuxièmes dans les groupes de trois équipes gagneront 300 000 dollars chacun, soit le même montant que les pays qui terminent troisièmes dans des groupes de quatre équipes.

Les équipes les moins bien classées de tous les groupes gagneront 200 000 USD chacune. Le tournoi CHAN 2022 a débuté le 13 janvier et la finale devrait se jouer au stade Nelson Mandela d’Alger le 4 février.