CHAN 2023: « j’ai parlé aux joueurs, ils savent quoi faire », Walker Annor avant Ghana-Niger

Le sélectionneur du Ghana, Walker Annor, assure que ses joueurs feront tout ce qu’il faut pour arracher la qualification face au Niger, alors que les Black Galaxies affrontent le Mena ce samedi en quart de finale du CHAN 2023.

Le Ghana joue ce samedi sa qualification pour les demi-finales du CHAN 2023. Les Black Galaxies affrontent le Niger ce soir à Oran, dans le cadre des quarts de finale du tournoi africain. Battus par Madagascar (1-2) en ouverture, les Ghanéens ne doivent leur présence à ce stade de la compétition qu’à leur victoire écrasante face au Soudan (3-1). Un bilan mitigé donc pour la team Ghana mais qui n’inquiète pas Walker Annor.

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur de l’équipe ghanéenne assure que ses hommes se sont bien préparés pour cette confrontation décisives, soulignant qu’ils sont même prêts à jouer 120 minutes sans problème.

« Nous n’avons pas de pression. Il est de notre responsabilité en tant qu’équipe de travailler ensemble pour rendre les Ghanéens heureux. J’ai parlé aux joueurs et je suis avec eux depuis un an. Nous avons travaillé vers ce moment. Ils savent quoi faire. S’ils me mettent la pression, je le leur mettrai aussi », a-t-il déclaré, rapporté par l’agence de presse algérienne.

Malgré toute cette assurance, le tacticien ghanéen a tout de même montré du respect pour son adversaire. Il s’en méfie même. « Le Niger a surpris tout le monde. Il y a une raison pour laquelle ils ont gagné. Ils ont pris l’avantage contre le Cameroun, et ils se sont qualifiés pour les quarts de finale », a souligné Annor Walker, qui reconnaît que la partie ne sera pas simple à jouer.