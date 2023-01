CHAN 2023: « il faut être fort pour battre le Ghana », coach du Niger

Le sélectionneur de l’équipe locale du Niger, Harouna Doula, s’attend à un match difficile face au Ghana, alors que le Mena affronte les Black Stars ce samedi en quart de finale du CHAN 2023.

Qualifié pour les quarts de finale du championnat d’Afrique des nations pour la deuxième fois de son histoire, le Niger affronte le Ghana ce samedi au stade Miloud Hadefi à Oran. Pas attendu à cette étape avec une équipe logée dans un groupe E à trois équipes, les Menas ont déjoué toutes les pronostics en battant notamment le Cameroun (1-0) lors de la troisième journée.

Mais face aux Black Stars, le team Niger va devoir montrer un visage encore meilleur pour espérer arracher la victoire. C’est en tout cas l’avis du sélectionneur Harouna Doula. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur local estime que son équipe devra « être forte » pour passer l’écueil de son homologue ghanéenne.

« Il faut être fort pour espérer battre le Ghana qui est une très bonne équipe qu’on connait assez bien pour l’avoir affronté à plusieurs reprises. On a un style de jeu plus ou moins semblable », a déclaré le coach nigérien.

« Le fait d’avoir battu le Cameroun nous a mis davantage en confiance. Nous avons déjà atteint ce stade de la compétition lors du CHAN-2011 et on espère faire mieux cette fois-ci. Comme on a gagné contre le Cameroun, on peut rééditer le même exploit face au Ghana. Personnellement, j’y crois énormément », a ajouté le patron technique du Niger.

Et pour y arriver, Harouna Doula entend miser sur les cartes de son équipe pour déjouer les plans des Ghanéens qu’il a qualifié de « Brésil de l’Afrique ». « Malgré cela, nous allons trouver l’astuce pour les contrer. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes déterminés à aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous avons une génération de jeunes joueurs qui avides de réaliser quelque chose », a-t-il insisté. Pour rappel, le match Niger-Ghana, c’est ce samedi à partir de 20 heures (GMT+1).