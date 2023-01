CHAN 2023: « Des erreurs mineurs nous ont coûté le match » contre Madagascar, coach du Ghana

Le sélectionneur de l’équipe A’ du Ghana, Annor Walker, a réagi à la défaite face à Madagascar (1-2) en première journée du CHAN 2023. Et l’entraîneur local estime que rien n’est encore perdu pour ses garçons.

C’est sans doute la grosse surprise de cette première journée du CHAN 2023 (13 janvier-4 février). Grandissime favori pour le sacre suprême, le Ghana a vu rouge face à Madagascar. Opposés en effet aux Barea dans un match disputé dimanche à Constantine, les Black Galaxies se sont inclinés sur le score de 2-1.

Solomampionona Koloina Razafindranaivo et Tokinantenaina Olivier Randriantsiferana ont puni les Ghanéens malgré la réduction du score par Augustine Agyapong, à un quart d’heure de la fin.

Un cuisant faux pas pour le Ghana qui va devoir réagir lors de la seconde journée. Mais pas de quoi s’inquiéter selon Annor Walker. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur des Black Galaxies a tenu à minimiser cette défaite des siens.

« Je pense que mes garçons ont déçu en première période et je prends cela comme une de ces choses qui arrivent dans le football. Nous étions bien préparés pour ce match, mais des erreurs mineures nous ont coûté le match. Ça arrive. Et ce même dans les plus grandes compétitions. Nous avons peut-être perdu mais nous ne sommes certainement pas encore éliminés du tournoi », a déclaré l’entraîneur ghanéen.

Annor Walker est par ailleurs revenu sur la prestation de l’équipe malgache et les choses que le Ghana doit corriger avant les prochains matchs. « Madagascar a bien joué en première mi-temps, mais nous n’avons pas non plus eu notre rythme habituel. En dehors de cela, je n’ai rien vu de surprenant chez eux. Ils savent bien faire circuler le ballon, mais je crois que nous aurions pu faire mieux. Ce sont les choses que nous devons examiner et corriger avant notre prochain match, jeudi », a conclu le coach.

Le Ghana dispute jeudi son second match dans ces phases de poule face au Soudan, exempté de la première journée dans ce groupe C en raison du forfait du Maroc, double tenant du titre.