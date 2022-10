CHAN 2023: Côte d’Ivoire-Sénégal, Maroc-Ghana, le tirage au sort complet

La CAF a procédé ce samedi soir à Alger au tirage au sort de la phase finale de la 7è édition du CHAN 2023. Un tirage au sort qui a engendré de gros duels en perspective.

Les 18 équipes qualifiées pour la phase finale de la 7è édition du championnat d’Afrique des nations (CHAN) sont désormais fixées sur leur sort. Le tirage au sort du tournoi continental, réservé aux joueurs africains évoluant dans un club de leur championnat, a été effectué ce samedi soir. C’est l’Opera d’Alger en Algérie qui a servi de cadre à la cérémonie du tirage qui a réuni le gratin du foot africain dont le président de la CAF, Patrice Motsepe.

Hôtes du tournoi, les Algériens sont tombés dans le groupe A. Les Fennecs locaux partagent leur loge avec la Libye, l’Ethiopie et le Mozambique. Une poule à priori facile pour l’équipe maghrébine qui devrait retrouver le second tour. En effet, dans ce groupe, seule la Libye, vainqueur de la compétition en 2014, représentera le plus gros rival des hommes de Madjid Bougherra, Mozambicains et Ethiopiens n’ayant jamais franchi les phases de groupe.

Double tenant du titre, le Maroc a également hérité d’un tirage clément. Les Lions locaux de l’Atlas occupent la poule C aux côtés du Soudan, du Ghana et Madagascar. Si les Black Stars constituent le réel danger pour les Marocains dans ce groupe, l’équipe chérifienne devrait également se méfier des Soudanais qui ont terminé 3e du tournoi à deux reprises. A noter que le tournoi aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie.

Le tirage au sort complet de la compétition:

Groupe A

Algérie

Libye

Éthiopie

Mozambique

Groupe B

République Démocratique du Congo

Ouganda

Côte d’Ivoire

Sénégal

Groupe C

Maroc

Soudan

Madagascar

Ghana

Groupe D

Mali

Angola

Mauritanie

Groupe E

Cameroun

Congo

Niger