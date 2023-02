CHAN 2023: cette finale Algérie-Sénégal « se jouera sur des petits détails », Bougherra

Le sélectionneur de l’équipe locale de l’Algérie, Madjid Bougherra, était ce vendredi en conférence de presse. Et l’entraîneur des Fennecs a évoqué le match contre le Sénégal (samedi) en finale du CHAN 2023.

L’Algérie n’est plus qu’à 90 minutes de son premier sacre au Championnat d’Afrique des nations. Les Fennecs affrontent le Sénégal ce samedi en finale du CHAN 2023. Un choc entre les deux meilleurs nations de ce tournoi, déterminées à aller chercher le Graal. Surtout pour les Renards du désert qui ont fait de cette finale une prioritaire.

« On a atteint le premier objectif à savoir arriver en finale, il nous reste le deuxième objectif qui est de la gagner. Nous sommes à une marche de ce trophée. On s’est bien préparé. C’est un match difficile pour les deux équipe», a déclaré l’entraîneur de la sélection algérienne, Madjid Bougherra, en conférence de presse ce vendredi.

«On est déterminé pour y aller au bout »

Face aux Lions de la Téranga, le coach algérien s’attend à un match difficile entre deux équipes joueuses. « On connaît cette équipe du Sénégal ça a fini par un match nul lors de notre dernière confrontation ( ndlr ; 2-2) . C’est une belle équipe qui mérite d’être là. Je m’attend à un match serré avec beaucoup d’intensité. Certes on a gagné 5-0 en demi – finale , mais chaque match est différent. On sait à quoi s’attendre. C’est comme si on repart à zéro dans nos têtes. Les joueurs sont prêts, je les sent très relâchés d’être en finale mais le plus important est la finale de demain, ça va se jouer sur les petits détails. On se souviens que du vainqueur, on fera tout pour l’être », a ajouté Bougherra.

Alors que Chaàl a été impeccable en gardant ses cages inviolées lors de la démonstration de force face au Mena, Madjid va devoir choisir entre son second gardien de but et l’expérimenté Guendouz. Le coach algérien estime que « C’est un vrai casse – tête, Guendouz a fait un bon tournoi et chaàl qui a sorti un grand match en demi est excellent aussi. Le choix est difficile mais la finalité c’est de remporter le trophée. Il y aura un choix à faire , aujourd’hui. Même Rahmani est un excellent gardien». Pour rappel, la finale Algérie-Sénégal est prévue demain soir au stade Nelson Mandela, à partir de 20 heures (GMT+1).