CHAN 2023: «C’est difficile pour nous de perdre comme ça», Haidara après l’élimination de la Côte d’Ivoire

Le sélectionneur de la Côte d’ivoire, Souhailo Haidara, a regretté l’élimination des Ivoiriens du CHAN 2023, battus par l’Algérie (1-0) en quart de finale.

La Côte d’ivoire ne disputera pas les demi-finales du CHAN 2023 qui se déroule du 13 janvier au 4 février. Les Éléphants ont été éliminés du tournoi après leur défaite face à l’Algérie. Opposés en effet aux Fennecs locaux, vendredi, dans un match comptant pour les quarts de finale, les Ivoiriens se sont inclinés sur le score de 1-0. Un but inscrit par Aimen Mahious sur un pénalty obtenu dans les dernières secondes du temps additionnel.

Une désillusion pour les Ivoiriens qui espéraient une autre fin de match. «Un match difficile sur tous les plans. Beaucoup de regrets dans ce match. On va beaucoup apprendre de cette élimination pour les prochaines éditions. C’est frustrant de perdre de cette manière, on perd sur un détail mais on fera tout pour y remédier à l’avenir», a déploré le sélectionneur des Éléphants locaux, Souhailo Haidara, en conférence de presse après la rencontre. «C’est difficile pour nous de perdre comme ça.»

Le technicien ivoirien a cependant félicité les Algériens pour leur victoire qu’il juge méritée. «L’Algérie est une belle équipe, je pense qu’elle pourra y aller au bout», a-t-il conclu. En demi-finale, les Fennecs retrouveront le Sénégal, tombeur de la Mauritanie (1-0). Un duel qui promet entre deux équipes en quête de leur premier sacre dans cette compétition.

Les Renards du désert partent tout de même favoris pour cette rencontre. Les Renards du désert sont en effet invaincus depuis le début de la compétition et ont signé cet après-midi leur quatrième sortie sans le moindre but encaissé. A noter que ce choc Algérie-Sénégal aura lieu le 31 janvier à Oran.