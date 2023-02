CHAN 2023: Algérie-Sénégal ou une finale choc ce samedi

Un seul match est au programme ce samedi dans le cadre du Championnat d’Afrique des nations 2023. Il s’agit de la finale entre l’Algérie et le Sénégal.

Dans quelques heures sera connu le successeur du Maroc, double tenant du titre mais forfait pour ce tournoi africain en raison des tensions diplomatiques avec les autorités algériennes. La finale du CHAN 2023 est en effet prévu ce samedi soir (20 heures 30 GMT+1) entre l’Algérie et le Sénégal. Un choc entre les deux meilleurs nations de cette compétition.

Invaincus depuis le début du tournoi avec une démonstration de force face au Niger (5-0) en demi-finale, les Fennecs partent favoris face aux Lions de la Téranga qui ont difficilement écarté Madagascar (1-0).

«On jouera face à une très belle équipe algérienne dans une ambiance merveilleuse. On fera tous pour remporter ce trophée. C’est notre objectif. On s’est bien préparé sur tous les plans. L’Algérie a des points faibles qu’on doit exploiter», a expliqué Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, en conférence de presse d’avant-match ce vendredi.

« On connaît cette équipe du Sénégal ça a fini par un match nul lors de notre dernière confrontation (ndlr ; 2-2) . C’est une belle équipe qui mérite d’être là. Je m’attends à un match serré avec beaucoup d’intensité. On se souviens que du vainqueur, on fera tout pour l’être », a pour sa part confié l’entraîneur de l’Algérie, Madjib Bougherra.

Les compos probables d’Algérie – Sénégal

L’Algérie pourra compter sur le retour de suspension de son gardien Guendouz qui prendra la place de Chaal dans le but. Pour le reste, il faut s’attendre à du classique des deux côtés.

Algérie : Guendouz – Belkhiter, Belaid, Abdelaoui, Laouafi – Mrezigue, Draoui – Lahmri, Kendouci, Meziane – Mahious.

Sénégal : Pape Sy – M. Sané, C. Ndiaye, O. Diouf C. Sidibé – O. Kané, L. Camara – M. Mbaye, M. Ndiaye, P. Diallo – C. Diouf.

Pierre Ghislain Atcho au sifflet

Pour ce match, l’instance faîtière du football sur le continent a fait appel à Pierre Ghislain Atcho comme arbitre central. Le sifflet gabonais a déjà arbitré les Fennecs à l’occasion de leur deuxième match de groupes face à l’Ethiopie (1-0) puis lors du quart de finale entre Madagascar et le Mozambique (3-1). Il était aussi au sifflet lors de matchs éliminatoires à la Coupe du monde 2022 et à la dernière CAN.

Pour cette finale, le Gabonais sera assisté dans sa tâche par le seychellois Hensley Danny Petrousse et l’ivoirien Adou Hermann Désiré Ngoh, respectivement premier et deuxième arbitre assistant. Le quatrième arbitre est un Soudanais et a pour nom Mahmood Ali Mahmood Ismail tandis que le préposé à la VAR est angolais et se nomme Ivanildo Meirelles de Oliveira.

L’Algérino et Zaho pour la cérémonie de clôture

Après avoir invité les rappeurs Soolking et Dadju à l’occasion d’une cérémonie d’ouverture qui a beaucoup fait parler, les organisateurs ont à nouveau vu très grand pour la cérémonie de clôture. Le rappeur marseillais L’Algérino et la chanteuse Zaho sont ainsi attendus pour l’événement avec le rappeur nigérian Ckay. Rappelons que la CAF a annoncé le 29 janvier que le coup d’envoi de la finale était décalé de 30 minutes, à 20h30 au lieu de 20h (GMT+1).