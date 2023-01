CHAN 2022: « on va prendre le match de la Côte d’Ivoire comme une finale », coach de l’Algérie

Le sélectionneur de l’équipe locale d’Algérie, Madjid Bougherra, était ce jeudi en conférence de presse. Et le technicien a évoqué le quart de finale du CHAN 2023 contre la Côte d’Ivoire, vendredi.

En quête de son premier sacre dans cette compétition, l’Algérie affronte la Côte d’ivoire ce vendredi en quart de finale du CHAN 2023. A domicile, les Fennecs tenteront de décrocher leur billet pour le dernier carré du tournoi. Sortis premiers de la poule A avec trois victoires consécutives, les Renards du désert partent favoris pour ce choc contre les Ivoiriens qui ont difficilement atteint le second tour.

Mais pour le sélectionneur algérien Madjid Bougherra, ce serait une grosse erreur pour ses joueurs de prendre ce match comme ceux des phases de groupe. Le technicien estime que ce choc face aux « Éléphants », ne sera pas une partie de plaisir pour les Algériens.

« Algérie – Côte d’voire, c’est une belle affiche », a lancé d’emblée Bougherra avant d’enchaîner « C’est un match couperet, on rentre dans le vif du sujet. Pour eux (ndlr ; les Ivoiriens), ça s’est bien passé au premier tour notamment lors du dernier match, pareil pour nous. Cependant, on a déjà oublié le premier tour, on s’attend un match difficile pour les deux équipes. Un match de haut niveau entre deux équipes de qualité », a expliqué Bougherra en conférence de presse.

« J’ai dit à mes joueurs de prendre ce match sans pression »

Bougherra a révélé qu’il a fait passer un message important à ses joueurs à propos de ce match des quarts de finale contre les ivoiriens: « J’ai dis à mes joueurs de jouer sans pression, surtout que le public est derrière nous. Mes joueurs ont la qualité pour faire beaucoup mieux, tout le monde a vu nos joueurs durant les matchs de préparation. La pression fait partie du quotidien du footballeur, mais les joueurs doivent prendre la pression positive. J’ai senti les joueurs bien relâchés, sur d’eux, je l’ai sent prêts, c’est le plus important». Pour rappel, le quart de finale Algérie-Côte d’Ivoire est prévu au 27 janvier au stade Nelson Mandela à partir de 17 heures (GMT+1).