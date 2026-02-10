Championship : Leicester surclasse Southampton, Daka et Issahaku en vue

Leicester City a écrasé Southampton lors de la première période, mardi soir, à l’occasion de la 32e journée du Championship. Devant leurs supporters, les Foxes ont pris le large très vite et menaient déjà trois buts à rien à la mi-temps, grâce à des interventions décisives de leurs éléments africains.

Le tournant est survenu dès les premières minutes : Patson Daka a initié l’action qui a permis à Divine Mukasa d’ouvrir le score à la 9e minute, récompensant une entame fulgurante de Leicester. L’équipe locale n’a pas levé le pied et a accentué son avance peu après.

À la 13e minute, Daka a lui-même trouvé le chemin des filets, inscrivant le deuxième but et confirmant sa bonne forme du soir. Le duo offensif a ainsi établi une différence nette avant la pause, laissant peu d’espoir aux visiteurs.

Un récital africain qui scelle la demi-heure initiale

La domination s’est poursuivie à la 29e minute lorsque l’international ghanéen Abdul Fatawu Issahaku a signé le troisième but d’une frappe du pied gauche dans la lucarne, à la suite d’une passe bien préparée par Mukasa. Cette réalisation porte son compteur à sept buts cette saison et illustre son impact grandissant sur les rencontres.

Cette première période maîtrisée par Leicester, appuyée par l’efficacité de ses attaquants africains, a fait basculer le match en faveur des locaux. Southampton, sous pression et débordé, n’a pas réussi à réagir avant la sirène, laissant les Foxes conforter leur position devant leurs supporters.