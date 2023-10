Championnat d’Afrique de tennis par équipe U12 (F): le Bénin à l’assaut du Graal

Le Bénin se lance dans l’arène du tennis avec détermination alors que son équipe féminine de moins de 12 ans débute sa campagne au Championnat d’Afrique par équipe, au Maroc, à Casablanca, ce lundi 2 octobre 2023.

A l’instar d’autres pays du continent, le Bénin lance ce lundi la phase finale du Championnat d’Afrique de tennis par équipe, des filles de 12 ans et moins. Les Amazones benjamines sont depuis jeudi au Maroc, hôte de ce tournoi qui se déroule du 8 au 10 octobre dans la ville de Casablanca.

Emmené par l’entraîneur Marete Daniel, le groupe composé de Adokpo Victoire, Honfoga Gisèle Delphine et Marété Naomie, est déterminé à hisser haut le drapeau national. L’objectif affiché est de finir parmi les meilleures équipes de la compétition, a d’ailleurs assuré le coach des jeunes amazones. « Je connais bien le circuit, et nous avons travaillé dur pour cela. Après notre qualification (pour la phase finale) au Ghana, nous sommes mis au travail, et nous sommes prêts« , a confié Marete Daniel aux journalistes avant le départ pour le Royaume chérifien.

Il convient de rappeler que l’équipe béninoise a acquis sa qualification en août dernier lors d’une compétition qualificative à Accra, où huit pays étaient en lice. Le Bénin a terminé à la deuxième place, devant le pays hôte, le Ghana, mais derrière le Nigeria. Les regards sont maintenant tournés vers le terrain, où ces jeunes athlètes béninois s’efforceront de décrocher des victoires et de porter haut les couleurs nationales au Championnat d’Afrique de tennis par équipe.