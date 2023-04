Championnat Africain de Football Scolaire: les équipes béninoises en quête du sacre

La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort du Championnat d’Afrique de football Scolaire. Le tournoi démarre ce mercredi à Durban en Afrique du Sud.

La première édition du Championnat Africain de Football Scolaire débute ce mercredi à Durban en Afrique du Sud. La compétition se tiendra du 5 au 8 avril, pour des jeunes participants âgés de 12 à 15 ans. 14 équipes sont en lice dans les épreuves masculines et féminines. Il s’agit de CS Horizon de Bukavu (RD Congo), le CEM Belaouche Mouhend Oulhadji (Algérie), incertain pour la compétition faute de visa, le Complexe Scolaire Ben Sekou Sylla (Guinée) et le CEG Sainte Rita (Bénin) chez les garçons, ou encore l’Ecole Omar IBN Khatab (Maroc), le CEG Mfilou (Congo) et le CEG Cobly (Bénin) chez les filles.

Le tirage au sort des phases de groupe a déjà été effectué et a engendré de belles affiches en perspective. En quête du sacre suprême, les béninois du CEG Sainte Rita tenteront de tirer leur épingle du jeu dans le groupe B, composé des Ougandais du Lycée Royal Giants, des Guinéens du Complexe Scolaire Ben Sekou Sylla et des Malawites du Salima Secondary School. Chez les filles, l’autre formation béninoise, CEG Cobly, se mesurera à l’Ecole Omar IBN Khatab (Maroc), Anse Boileau (Seychelles) et CEG Mfilou (Congo) dans la poule B.

A l’issue de la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Chaque match se déroule en 40 minutes (deux mi-temps de 20 minutes) et se joue sur une moitié de terrain avec 8 joueurs dans chaque camp et un nombre de remplacements illimités.

Le tirage au sort complet

GROUPE A (Garçons)

A1 – Clapham High School (Afrique du Sud)

A2 – CS Horizon de Bukavu (RD Congo)

A3 – CEM Belaouche Mouhend Oulhadji (Algérie)

GROUPE B

B1 – Salima Secondary School (Malawi)

B2 – Complexe Scolaire Ben Sekou Sylla (Guinée)

B3 – CEG Sainte Rita (Bénin)

B4 – Lycée Royal Giants (Ouganda)

GROUPE A (Filles)

A1 – Edendale Technical School (Afrique du Sud)

A2 – École secondaire Fountain Gate Dodoma (Tanzanie)

A3 – Scan Aid (Gambie)

GROUPE B

B1 – CEG Mfilou (Congo)

B2 – Anse Boileau (Seychelles)

B3 – CEG Colby (Bénin)

B4 – Ecole Omar IBN Khatab (Maroc)