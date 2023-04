Championnat Africain de Football Scolaire : CEG Sainte Rita lance son tournoi

Battus d’entrée par les Sud-africains de Clapham High School (1-2), les garçons du CEG Sainte Rita se sont imposés face aux Malawites de Salima SS (2-0) cet après-midi, pour leur deuxième match du championnat africain de football scolaire, qui se déroule à Durban.

Première victoire pour les garçons du CEG Sainte Rita au championnat africain de football scolaire qui se déroule du 5 au 8 avril 2023 à Durban. Les jeunes Guépards se sont imposés face aux Malawites de Salima SS, cet après-midi, pour leur deuxième sortie dans ce tournoi. Au terme d’un match maîtrisé, les poulains du coach Sévérin Danha ont battu leurs adversaires sur le score de 2-0.

Solides défensivement et appliqués offensivement, les Béninois n’ont eu besoin que de 18 minutes après le coup d’envoi pour prendre l’avantage au score. En réception d’un centre millimétré de Sabam Achirafou, Gédéon Djossou ouvre la marque sur un coup de tête splendide. Intenables, les Guépards ont multiplié les assauts dans le camp malawite, histoire de plier la rencontre. Mais à la pause, le marquoir affichait 1-0 pour le CEG Sainte Rita.

Au retour des vestiaires, le jeu semble s’équilibrer avec quelques actions de part et d’autres. Si Salima s’est montré beaucoup plus dangereux durant ce second acte, le deuxième but de la rencontre viendra cependant de la partie béninoise. Sur un exploit individuel, Achirafou Sabam fusilla Géoffrey Gama pour le 2-0.

Avec cette précieuse victoire, le CEG Sainte Rita relance son tournoi et ira chercher sa qualification pour les demi-finales, lors de la troisième sortie, contre le CS Ben Sékou Sylla de la Guinée. Un match prévu ce jeudi à partir de 7h30.