Championnat Africain de Football Scolaire: CEG Sainte Rita battu d’entrée, CEG Cobly arrache le nul

Les garçons du CEG Sainte Rita se sont inclinés face aux Sud-africains de Clapham High School (1-2) ce mercredi, pour leur premier match du championnat africain de football scolaire qui se déroule à Durban. Les filles du CEG Cobly ont de leur côté arraché le point du nul contre l’Ecole Omar IBN Khatab (Maroc).

Faux départ pour les béninois au championnat africain de football scolaire qui se déroule à Durban. Favori pour le titre suprême, le CEG Sainte Rita s’est en effet incliné face à Clapham High School, ce matin, à l’occasion de la première journée.

Contre des Sud-africains portés par leur public, les jeunes Guépards ont courbé l’échine sur le score de 2-1. Une défaite amer pour les Béninois qui ont pourtant dominé la partie avec notamment 5 tirs cadrés en 8 tentatives.

Relégué à la dernière place du groupe B, le CEG Sainte Rita va devoir réagir lors de ses prochaines sorties. Deux matchs décisifs pour les Béninois qui doivent faire un bon résultat pour espérer se qualifier pour les demi-finales

CEG Cobly arrache le point du nul

Dans l’autre rencontre de cette première journée, le CEG Cobly a arraché le point du nul contre l’Ecole Omar IBN Khatab. Au terme d’un match assez pauvre en occasion de but, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0). Le CEG Cobly joue son second match face aux Seychellois de Anse Boileau.