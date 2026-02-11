Chaînes TV pour suivre Bayern Munich – RB Leipzig en direct en quart de finale de la Coupe d’Allemagne

Mercredi 11 février 2026, le coup d’envoi du dernier quart de finale de la Coupe d’Allemagne (DFB-Pokal) opposant le Bayern Munich au RB Leipzig sera donné à l’Allianz Arena de Munich. Le match débute à 19h45 GMT, soit 20h45 heure locale en Allemagne et en France.

Mercredi 11 février 2026, le coup d’envoi du dernier quart de finale de la Coupe d’Allemagne (DFB-Pokal) opposant le Bayern Munich au RB Leipzig sera donné à l’Allianz Arena de Munich. Le match débute à 19h45 GMT, soit 20h45 heure locale en Allemagne et en France.

Les options de diffusion diffèrent selon les pays. En France, la rencontre sera retransmise sur beIN SPORTS 1. En Allemagne, le dispositif prévoit une diffusion en clair sur Das Erste (ARD) ; des solutions payantes, notamment Sky Sport Top Event et Sky Sport Mix, proposeront aussi la rencontre. Selon les accords en vigueur, des services de streaming tels que Joyn ou les plateformes liées à Servus TV/WOW peuvent également diffuser l’affiche.

Opposant deux équipes majeures du championnat allemand, ce duel promet un affrontement intense. Le Bayern part avec un avantage moral après avoir infligé deux larges défaites au RB Leipzig cette saison en Bundesliga (6-0 et 5-1), des résultats qui pourraient influencer la dynamique avant la rencontre.

Publicité

Accès, conseils pratiques et options complémentaires

Avant de vous installer devant votre écran, pensez à vérifier la disponibilité du signal selon votre abonnement et votre localisation géographique : certaines chaînes ou services de streaming restreignent l’accès en dehors du territoire national. Les abonnés Sky retrouveront le match via les canaux Top Event/Mix, tandis que les détenteurs d’un forfait beIN pourront suivre la diffusion française.

Pour ceux qui ne peuvent pas regarder en direct, de nombreuses chaînes et plateformes proposent des résumés ou des temps forts peu après la fin de la rencontre. Enfin, il est utile de consulter les grilles de programmation des diffuseurs et les applications officielles afin d’obtenir les informations de dernière minute concernant les pré-émissions, les analyses d’avant-match et les éventuels changements de créneau.