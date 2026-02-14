Chaînes TV pour Manchester City – Salford City en FA Cup (1/16)

Ce samedi à 15h GMT, Manchester City reçoit Salford City à l’Etihad Stadium pour le match comptant pour les seizièmes de finale de la FA Cup. L’affiche oppose la formation de Pep Guardiola à une équipe de League Two venue avec l’espoir d’un exploit sur la pelouse des Citizens.

Les Skyblues partent nettement favoris face à des visiteurs qui, malgré leur statut de club de quatrième division anglaise, ont montré de l’ambition et voudront profiter de l’occasion pour créer la surprise. La différence de standing entre les deux équipes laisse toutefois présager une rencontre déséquilibrée sur le papier.

La rencontre sera proposée en direct dans plusieurs pays. Voici les principales chaînes qui diffuseront le match selon les territoires :

Diffusion par pays

En France et dans la majorité des pays francophones d’Afrique, la rencontre sera retransmise sur beIN SPORTS, qui détient les droits pour ces zones.

Au Royaume-Uni, les téléspectateurs pourront suivre la rencontre sur BBC One, tandis qu’aux États-Unis la diffusion sera assurée par ESPN.

Les fans canadiens auront accès au match via Sportsnet. En Australie, c’est Network 10 qui proposera la retransmission en direct.